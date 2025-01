Windows 11: gli sfondi dinamici animati cancellati da Microsoft

Per alcuni anni, Microsoft ha valutato la possibilità di aggiungere sfondi dinamici animati a Windows 11, salvo poi cancellare il progetto. Stando a quanto rivelato, erano destinati in particolare ai dispositivi economici come quelli per l’ambito educativo, pensati per enfatizzare l’allineamento centrale del menu Start e della barra delle applicazioni oltre che adattabili al tema scuro. Oggi è possibile dare uno sguardo al loro aspetto.

Sfondi dinamici animati per Windows 11, un’idea abbandonata

A svelarlo è stato Sergey Kisselev, ex designer della software house (ora passato ad Amazon), pubblicando la galleria Win 11 Dynamic Wallpapers su Behance, da cui sono tratte le immagini allegate a questo articolo. Il progetto è opera del Creative Direction Team al lavoro sul sistema operativo.

Il filmato qui sotto mostra l’animazione vera e propria, un vortice di petali colorati in rotazione al centro dello schermo.

In origine, l’intenzione era quella di introdurre gli sfondi dinamici animati in Windows 11 con le versioni 22H2 e 23H2 della piattaforma, ma questo non è mai avvenuto e l’idea è stata definitivamente abbandonata durante lo sviluppo della più recente 24H2.

La versione statica di sette delle immagini in questione può essere scaricata dalle pagine del sito Neowin, in alta risoluzione.

Il nome attribuito da Microsoft allo sfondo ufficiale di Windows 11 è Bloom. Questa la descrizione fornita alla presentazione.

Ispirata ai fiori, questa nuova bellezza blu si chiama Bloom. La storia della sua creazione abbraccia una collaborazione creativa e dinamica tra i team di ingegneria, progettazione e marketing di Microsoft, da estesa ai lati dell’oceano durante una pandemia e che ha incorporato un flusso di lavoro parallelo, catturando l’attenzione dei designer di Windows 11.

Una curiosità: il celebre sfondo Bliss di Windows XP è stata oggetto di un remake in 4K ufficiale, ottenuto attraverso l’intelligenza artificiale generativa di Designer. L’immagine originale è stata catturata nel gennaio 1996 dal fotografo Charles O’Rear inquadrando una collina di Los Carneros (California) con la sua Mamiya RZ67.