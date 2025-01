A quanto pare, Windows 11 è sempre più popolare tra i videogiocatori. Valve riferisce infatti che a dicembre 2024 il più recente sistema operativo del colosso di Microsoft ha raggiunto un nuovo massimo storico su Steam.

Steam: Windows 11 usati dal 54,96% di tutti gli utenti Windows

Sulla falsariga dei successi di novembre, secondo gli ultimi risultati del sondaggio Steam Hardware and Software, che ricordiamo essere facoltativo, il 54,96% di tutti gli utenti Windows che fanno uso di Steam utilizza Windows 11.

Andando più in dettaglio, il mese scorso, la quota è aumentata di 1,98 punti. Windows 10 è sceso rispettivamente al 42,39%, con un calo di 0,92 punti, mentre Windows 7 a 64 bit detiene lo 0,15%, andando a registrare un calo di 0,06 punti, ma è destinato a sparire del tutto visto che non è più in grado di eseguire l’ultima versione di Steam.

Da tenere presente che, sebbene Windows 11 sia ora la versione dominante su Steam, il sistema operativo ha delle difficoltà per quel che concerne il gaming, specialmente nella sua ultima versione, la 24H2. L’azienda di Redmond, infatti, ne ha recentemente sospeso il lancio per coloro che utilizzano la funzione Auto HDR, inoltre alcuni giochi smettono di funzionare quando vengono eseguiti sull’ultimo aggiornamento di Windows 11.

Complessivamente, il 96,10% di tutti i partecipanti al sondaggio di dicembre 2024 utilizza Windows per accedere a Steam. Linux è in seconda posizione con il 2,29%, mentre macOS detiene l’1,61%.

Per quanto concerne l’hardware, le scelte più popolari sono 16 GB di RAM per il 45,07%, un processore a sei core per il 31,67%, la scheda grafica Nvidia RTX 3060 per il 5,88%, 8 GB di VRAM per il 34,91% e un monitor a 1080p per il 56,12%.