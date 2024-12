Windows 11: nuovo massimo storico su Steam

La fine del supporto di Windows 10 si sta avvicinando rapidamente, ma in base gli ultimi dati forniti da StatCounter pare proprio che molti utenti non sembrano ancora essere intenzionati a passare al più recente Windows 11. La situazione per quanto concerne il gaming, però, pare essere ben diversa. L’ultimo sondaggio hardware e software di Valve mostra infatti che a novembre 2024 il più recente sistema operativo di casa Microsoft ha raggiunto su Steam un nuovo massimo storico, toccando quasi una quota parti al 53%.

Windows 11 va alla grande tra gli utenti Steam

Andando più in dettaglio, Windows in generale, che include Windows 11, Windows 10 a 64 bit e Windows 7 a 64 bit, viene adoperato dal 96,56% di tutti gli utenti di Steam. Il 52,98% di loro utilizza Windows 11 e rispetto al mese scorso questa cifra è aumentata del 4,18%. Windows 10 a 64 bit è invece sceso al 43,31% e ha perso il 4,15%. Per quanto riguarda Windows 7, che non può più funzionare con l’ultima versione di Steam, ha ancora lo 0,21%. Nonostante non sia in grado di eseguire l’aggiornamento più recente, Windows 7 ha ancora accesso alla piattaforma.

Linux e macOS, poi, hanno aumentato le loro quote su Steam il mese scorso. Linux ha attualmente il 2,03% e macOS ha l’1,41%. La distribuzione Linux più popolare è Arch Linux, mentre la versione macOS più popolare è la 15.1 Sequoia.

Per quanto riguarda l’hardware, non è cambiato molto nell’ultimo mese. La maggior parte dei computer su cui viene utilizzato Steam ha ancora 16 GB di RAM, un processore a sei core, la scheda grafica Nvidia RTX 3060, 8 GB di VRAM e un monitor con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. I processori Intel sono preferiti dal 64,23% degli utenti, mentre Nvidia domina il segmento delle schede grafiche con una quota di mercato schiacciante del 75,76%.