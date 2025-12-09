Windows 11: Smart App Control si attiva senza reinstallare tutto

Smart App Control, la funzione di Windows 11 che blocca le app dannose prima che possano creare problemi, finalmente non richiede più di reinstallare il sistema operativo da zero. Una novità che chiude un capitolo assurdo. Fino a oggi, Microsoft pretendeva che gli utenti formattassero il PC per usarla.

Microsoft elimina installazione pulita per Smart App Control su Windows 11

Smart App Control è arrivato nel 2022 come sistema di sicurezza basato su cloud. Microsoft l’ha reso esclusivo di Windows 11, uno dei pochi veri motivi per cui valeva la pena lasciare Windows 10.

Il problema è che si poteva attivare solo con un’installazione pulita. Per chi aveva fatto l’aggiornamento in loco da Windows 10 a Windows 11, la funzione era inaccessibile. Microsoft raccomandava agli utenti di eseguire un’installazione pulita per sbloccarla. Una scelta discutibile all’epoca, ma ora finalmente Microsoft ha cambiato idea.

Per attivare o disattivare Smart App Control basta andare su Sicurezza di Windows > Controllo app e browser > Impostazioni di Smart App Control.

Prestazioni migliori (almeno in teoria)

La parte interessante è che Smart App Control dovrebbe anche migliorare le prestazioni del sistema. Grazie alla sua natura proattiva, Microsoft sostiene che è migliore rispetto alle tradizionali soluzioni anti-malware che sono più reattive. Invece di aspettare che un malware faccia danni e poi intervenire, blocca le app dannose prima ancora che possano essere eseguite.

Un utente con un sistema potente probabilmente non noterà la differenza. Ma per chi ha un PC con risorse limitate, secondo Microsoft Smart App Control potrebbe fare la differenza tra un sistema che arranca e uno che gira decentemente.

Quando arriverà al pubblico?

La modifica è attualmente in fase di test sui canali Dev e Beta. Probabilmente arriverà al pubblico all’inizio del 2026, quando entrerà nel canale di anteprima del rilascio. Nel frattempo, gli Insider possono già provarla.

Per chi ha fatto l’aggiornamento in loco a Windows 11 25H2, che ora può essere installato da chiunque con un semplice interruttore nelle impostazioni, questa funzionalità dovrebbe diventare disponibile a breve. Finalmente, senza dover ricominciare tutto da capo.

Gli altri miglioramenti dell’ultima build

La scorsa settimana Microsoft ha rilasciato la build 22620.7344, sotto KB5070316, che introduce molte nuove funzionalità tra cui miglioramenti al modo in cui vengono eseguiti gli aggiornamenti delle app. Ma la rimozione del requisito di installazione pulita per Smart App Control, arrivata nella build precedente, è probabilmente la modifica più significativa per chi cerca sia sicurezza che prestazioni.

Una decisione che dimostra che anche Microsoft può cambiare idea quando una scelta si rivela troppo scomoda per gli utenti. C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine l’interruttore è arrivato. Meglio tardi che mai.