Windows 11: stop all'update gratuito da Windows 7 e 8

Windows 11 è il più recente sistema operativo di casa Microsoft e al fine di favorire la migrazione da precedenti soluzioni a quella più aggiornata il colosso di Redmond ha permesso agli utenti Windows 7 e Windows 8/8.1 di effettuare l’aggiornamento gratuito al nuovo OS, sfruttando i codici d’attivazione già posseduti. Il suddetto scenario, però, è destinato a cambiare a stretto giro.

Windows 11: non si possono usare più i product key di Windows 7 e 8

Microsoft, infatti, sta per rimuovere la possibilità di usare una licenza di Windows 7 e di Windows 8/8.1 per poter aggiornare gratuitamente al suo ultimo OS. La conferma arriva dalla stessa azienda, riportando quanto segue nella documentazione ufficiale, che trascriviamo in forma tradotta.

L’offerta di aggiornamento gratuito di Microsoft per Windows 10/11 è terminata il 29 luglio 2016. Anche il percorso di installazione per ottenere l’aggiornamento gratuito per Windows 7/8 è stato ora rimosso. Gli aggiornamenti a Windows 11 da Windows 10 sono ancora gratuiti.

Ad ogni modo, chi ha già attivato Windows 11 con un codice d’attivazione originariamente proveniente da una copia regolare di Windows 7 o di Windows 8/8.1 non vedrà decadere la licenza.

Microsoft conferma tuttavia che l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 resta gratuito per tutti gli utenti che sono intenzionati ad effettuarlo. Di conseguenza, i codici d’attivazione di Windows 10 danno diritto a ricevere una regolare licenza del sistema operativo successivo, senza necessità di doverne acquistare una dedicata, come ad esempio è possibile fare su Amazon.

Ad ogni modo, è bene tenere presente che è emerso che i product key di Windows 7 e Windows 8/8.1 permettono ancora di attivare Windows 11 22H2, mentre eseguendo un test con una build di anteprima del sistema operativo proveniente dal canale Canary i codici d’attivazione non sembrano più essere accettati. Molto probabilmente ciò è riconducibile al fatto che le nuove regole di Microsoft saranno effettivamente applicate con le future versioni di Windows 10 e Windows 11.