Windows 11 supera il 65% su Steam, ma Linux cresce

Windows 11 ha finalmente superato la soglia psicologica del 65% su Steam. Ha raggiunto il 65,59% secondo il sondaggio Hardware & Software di Valve di novembre 2025. È un traguardo che Microsoft probabilmente sta festeggiando, considerando quanto è stata lenta l’adozione di Windows 11 rispetto alle versioni precedenti. Ma dietro questi numeri c’è una storia più interessante. Windows 10 sta crollando velocemente, Linux sta crescendo in modi mai visti prima, e la GPU laptop più popolare ha appena superato quella desktop.

Valve pubblica questi dati ogni mese, ma novembre mostra dei cambiamenti degni di nota. Windows 11 è cresciuto di 2,02 punti in un solo mese. Windows 10 invece, è sceso a 29,06%, perdendo 2,08 punti. È un declino precipitoso per un sistema operativo che fino a pochi mesi fa dominava Steam. Ma la fine del supporto ufficiale ha reso chiaro a molti che era ora di passare oltre, che gli piacesse o no.

La crescita inaspettata di Linux

Non tutti erano disposti a fare quel salto verso Windows 11, però. Così, invece di migrare alla nuova versione di Windows, una percentuale significativa di utenti ha scelto Linux. Il sistema operativo ha raggiunto un record storico del 3,2% su Steam, guadagnando 0,15 punti in un mese.

Può sembrare poco, ma è enorme per Linux. Perché stiamo parlando di gamer, tradizionalmente il gruppo più resistente al passaggio da Windows per ovvie ragioni di compatibilità software. Il fatto che il 3,2% dei giocatori su Steam usi Linux segna un cambiamento epocale. Fino a pochi anni fa giocare su Linux era roba da masochisti. Valve ha puntato tutto su Proton e sulle distribuzioni Linux per il gaming, e adesso raccoglie i risultati. La fine del supporto a Windows 10 non ha solo spinto verso Windows 11: ha reso praticabili alternative che prima sembravano impensabili.

macOS, nel frattempo, è al 2,02% e sta perdendo terreno (-0,09 punti). Ma nessuno si aspettava che Mac diventasse una piattaforma gaming seria, quindi non è una sorpresa.

Windows perde terreno (anche se marginalmente)

Nel complesso, il 94,79% di tutti i partecipanti al sondaggio usa Windows. Il dominio è ancora schiacciante, ma c’è un dettaglio interessante, Windows ha perso 0,05 punti rispetto al mese precedente. È un numero piccolo, ma è la prima volta da molto tempo che Windows perde quota invece di guadagnarla o rimanere stabile.

Windows 7, l’ultima versione legacy ancora presente nelle statistiche, è praticamente scomparso con uno 0,08% (-0,01 punti).

La RTX 4060 laptop batte la RTX 3060 desktop

Sul fronte hardware, c’è stato un sorpasso interessante. La RTX 4060 per laptop ha conquistato il primato di GPU più popolare tra i partecipanti con il 4,22% (+0,12 punti), superando la RTX 3060 desktop che scende al secondo posto con il 4,16% (-0,14 punti).

È significativo perché storicamente le GPU desktop dominavano queste classifiche. Il fatto che una GPU laptop sia ora la più popolare suggerisce un cambiamento nelle preferenze, più persone stanno scegliendo la portabilità rispetto alla potenza bruta delle configurazioni desktop. O forse semplicemente i laptop gaming sono diventati abbastanza potenti da non richiedere più i compromessi che una volta li rendevano una scelta di ripiego.

La RTX 3050 rimane terza con il 2,96%, e confema che la fascia media-bassa Nvidia continua a dominare il mercato gaming su Steam.

Il dominio Nvidia continua, ma Intel avanza

Nvidia mantiene una quota di mercato schiacciante con il 73,83% di tutti i sistemi. AMD è al 18,05%, mentre Intel ha il 7,74%. Ma bisogna considerare che Intel è una new entry nel mercato delle GPU discrete. Avere quasi l’8% in così poco tempo è un risultato notevole, anche se è ancora lontana dal competere seriamente con Nvidia e AMD.

Cosa dicono le specifiche hardware

Sul fronte delle altre specifiche hardware, le cose rimangono per lo più stabili:

16 GB di RAM dominano con il 40,94%;

I processori a 6 core sono i più comuni con il 28,44%;

8 GB di memoria video sono lo standard al 33,36%;

Gli schermi 1080p continuano a essere la risoluzione più popolare al 52,83%.

Sono numeri che si muovono lentamente perché riflettono il fatto che la maggior parte delle persone non aggiorna l’hardware ogni anno. I dati completi sono disponibili sul sito ufficiale di Steam per chi vuole saperne di più.