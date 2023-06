Windows 11: arriva supporto nativo RGB periferiche

Mentre in rete appaiono sempre più segnalazioni riguardanti i problemi di Windows 11 dopo Moment 3, ovvero l’ultimo update cumulativo rilasciato da Microsoft, l’azienda si prepara alla distribuzione ai tester dei controlli nativi per l’illuminazione dinamica RGB. Windows 11 si prepara a dire addio a tutti i programmi aggiuntivi rilasciati da marchi come ASUS e Razer per controllare le luci delle periferiche e dei componenti hardware: il futuro è integrato al sistema operativo!

Windows 11 riceve controlli RGB

Questa nuova funzionalità è stata individuata nelle ultime build di anteprima di Windows 11, per la precisione all’interno delle impostazioni di “Illuminazione”. Secondo quanto riferito da Windows Latest, la feature permetterà anche di controllare altre feature – tra cui l’illuminazione dinamica su tutti i dispositivi – oltre alle luci RGB per tastiere, mouse o controller.

La maggior parte dei dispositivi dovrebbe essere compatibile con i controlli nativi, ma Microsoft si aspetta comunque potenziali problemi in una prima fase di implementazione. La speranza della società è che sviluppatori e partner hardware sperimentino l’integrazione e implementino driver aggiornati per supportare meglio il controllo nativo, senza costringere gli utenti a installare app esterne.

Del resto, a oggi Windows richiede l’installazione di molti strumenti di terze parti che, a volte, richiedono troppe risorse ai computer e non lasciano altra scelta ai consumatori. Tra bug e scarsa ottimizzazione, le impostazioni native potrebbero davvero risolvere un importante grattacapo. Non ci resta pertanto che attendere la distribuzione della feature ai tester nei prossimi giorni, in vista del rilascio stabile.

Nel frattempo, l’ultima build porta con sé anche la firma per connessioni SMB e altre novità per il Windows Subsystem for Android.