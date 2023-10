Windows 11: supporto ripristinato per tante CPU Intel Xeon

Microsoft ha provveduto ad aggiornare l’elenco dei processori supportati ufficialmente da Windows 11, che è spesso soggetto a modifiche. Un paio di mesi addietro, l’azienda aveva rimosso una serie di chip Intel Xeon dalla documentazione ufficiale senza fornire alcun genere di avviso e senza dare maggiori spiegazioni, ma nelle scorse ore ha posto rimedio alla cosa integrandoli nuovamente.

Windows 11 supporta nuovamente i chip Intel Xeon

Anche in tal caso, non sono state fornite informazioni particolari, probabile pertanto che quanto fatto in precedenza sia stato un semplice errore, ma non vi sono conferme, si possono fare solo delle ipotesi. Inoltre, non è da escludere un problema tecnico che ha costretto il colosso di Redmond a procedere con la rimozione temporanea del supporto.

L’elenco dei processori interessati è costituito da ben 44 SKU e tutti hanno in comune il fatto di essere basati sull’architettura Core di ottava generazione, nota anche come Coffee Lake. Si tratta quindi di chip ormai di vecchio corso, che sono stati lanciati a ottobre 2017, e realizzati con presso produttivo Intel a 14 nm.

Di seguito la lista completa dei processori reintegrati.

Intel Xeon E-2104G

Intel Xeon E-2124

Intel Xeon E-2124G

Intel Xeon E-2126G

Intel Xeon E-2134

Intel Xeon E-2136

Intel Xeon E-2144G

Intel Xeon E-2146G

Intel Xeon E-2174G

Intel Xeon E-2176G

Intel Xeon E-2176M

Intel Xeon E-2186G

Intel Xeon E-2186M

Intel Xeon E-2224

Intel Xeon E-2224G

Intel Xeon E-2226G

Intel Xeon E-2226GE

Intel Xeon E-2234

Intel Xeon E-2236

Intel Xeon E-2244G

Intel Xeon E-2246G

Intel Xeon E-2254ME

Intel Xeon E-2254ML

Intel Xeon E-2274G

Intel Xeon E-2276G

Intel Xeon E-2276M

Intel Xeon E-2276ME

Intel Xeon E-2276ML

Intel Xeon E-2278G

Intel Xeon E-2278GE

Intel Xeon E-2278GEL

Intel Xeon E-2286G

Intel Xeon E-2286M

