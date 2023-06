Windows 11, aggiornata lista CPU con supporto ufficiale: tra Intel e AMD

Mentre si manifestano per sempre più utenti i problemi con l’aggiornamento di giugno 2023 per Windows 10, rilasciato da Microsoft giusto la scorsa settimana, ci sono novità importanti per la versione successiva del sistema operativo per PC. Silenziosamente, infatti, la società di Redmond ha ufficialmente aggiornato la lista di processori supportati da Windows 11 22H2, ovverosia l’ultimo update disponibile per Eleven. Non aspettatevi modelli particolarmente vecchi: si tratta prevalentemente di CPU di ultima generazione.

Windows 11 supporta più processori: i nuovi modelli

Tra le pagine di supporto gestite dall’azienda statunitense, infatti, sono apparse unità precedentemente non riportate nella lunghissima tabella. Anzi, si tratta del suo primo aggiornamento! Proprio per questo motivo, includerà anche CPU rilasciate a fine 2022, dopo la distribuzione dell’update.

Avviamo la rassegna a partire dal mondo Intel: a rappresentare il colosso di Pat Gelsinger sono il processore di fascia alta Intel Core i9-13900KS e altre unità Intel Raptor Lake mobili come i5-1334U, 1335U, 1335UE e 13500HS.

Guardando al mondo AMD, notiamo l’introduzione dei chip con 3D V-Cache come 5800X3D (AM4) e 7950X3D, 7900X3D e 7800X3D, tutti basati su piattaforma AM5. O ancora, Microsoft ha aggiunto alla lista Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, 5500, 5600, 7600 (AM5) e Ryzen 7 7700. Per quanto concerne la gamma di CPU Mobile, notiamo l’ingresso di Ryzen 5 5625U, 5625C, 5425U e della linea AMD Ryzen 7000U.

Dulcis in fundo, nella lista ora appaiono anche CPU Qualcomm come Snapdragon 8cx Gen 3 e Microsoft SQ3.