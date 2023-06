Windows 10: problemi con l'installazione dell'update KB5027215

Martedì di questa settimana, come di consueto ogni secondo martedì dl mese, Microsoft ha provveduto a rilasciare il Patch Tuesday di giugno 2023 per i suoi sistemi operativi più recenti. Si tratta, in generale, di aggiornamenti molto importanti – e proprio per questo resi obbligatori – in quanto vanno a risolvere problemi di sicurezza e talvolta implementano anche nuove funzioni. Può però capitare che si presenti pure qualche bug, come sta accadendo in queste ore con Windows 10.

Windows 10: difficoltà nell’installazione del Patch Tuesday di giugno 2023

Per il penultimo sistema operativo di casa Redmond, infatti, l’update KB5027215 a esso dedicato, ovvero il Patch Tuesday di giugno 2023, porta in dote un bug che sta causando rallentamenti nell’installazione dell’aggiornamento.

Andando più in dettaglio, stando ai report degli utenti su Reddit, per alcuni l’aggiornamento richiede oltre mezz’ora per l’installazione, con il processo di pulizia post-aggiornamento che necessita della maggior parte del tempo.

Il problema, in particolare, si verifica quando si cerca di installare l’aggiornamento cumulativo insieme all’aggiornamento di Microsoft .NET.

Microsoft deve ancora riconoscere il tutto e condividere informazioni al riguardo, ma è molto probabile che a stretto giro possano venire fornite ulteriori informazioni a tal proposito.

Attualmente, non esiste una soluzione alternativa per risolvere, se non prepararsi a un lungo periodo di attesa se si ha intenzione di proseguire con l’update. A tal proposito, è bene precisare che spegnere il PC – per sfinimento – durante la fase d’aggiornamento non è assolutamente una trovata saggia e può danneggiare il dispositivo.

Da notare che, unitamente ai tempi di installazione più lunghi, gli utenti segnalano difficoltà nell’installazione vera e propria dell’aggiornamento. Per alcuni, infatti, al riavvio del PC dopo il completamento dell’update l’aggiornamento non risulta comunque installato.