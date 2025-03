Windows 11: tre nuove build con varie novità

Microsoft ha chiuso il mese di febbraio con tre nuove versioni preliminari di Windows 11. La build 26120.3360 (KB5052090) di Windows 11 24H2 è disponibile nei canali Dev e Beta del programma Insider. La build 22635.5015 (KB5052089) di Windows 11 23H2 è presente invece nel canale Beta. L’azienda di Redmond ha infine rilasciato la build 27802 nel canale Canary.

Novità incluse nelle tre build

La build 26120.3360 (KB5052090) di Windows 11 24H2 include tre novità principali. Gli Insider europei potranno aggiungere, rimuovere e spostare i widget sul lock screen (meteo, sport, traffico e altri). Le relative opzioni sono accessibili in Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco .

Microsoft ha inoltre cambiato il modo in cui viene mostrato l’uso della CPU nelle pagine Processi, Prestazioni e Utenti del Task manager (Gestione attività). Le nuove metriche seguono gli standard dell’industria e dei tool di terze parti.

Infine è possibile condividere direttamente i file in Esplora file o sul desktop con le app compatibili, usando l’opzione aggiunta nel menu contestuale (tasto destro del mouse).

La build 22635.5015 (KB5052089) di Windows 11 23H2 include una sola novità. Nel system tray (l’area alla destra della barra delle applicazioni) è presente una nuova icona che permette di accedere al pannello di emoji, GIF e altro.

La build 27802 include infine nuove icone per la batteria con colori diversi per indicare lo stato: verde (batteria in carica), giallo (modalità di risparmio energetico), rosso (livello di carica bassa). È possibile anche visualizzare la percentuale di carica. Gli utenti possono anche condividere i file direttamente dalle jump list sulla barra delle applicazioni.