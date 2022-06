Windows 11: update intelligenti su Microsoft Store

In un futuro non molto lontano, il Microsoft Store di Windows 11 potrebbe “accorgersi” se un’applicazione è in uso e non aggiornarla in tale frangente per poi farlo successivamente, permettendo quindi agli utenti di evitare fastidiosi inconvenienti e inutili perdite di tempo. A comunicare la buona nuova è stata Microsoft stessa nel corso delle ultime ore, contestualmente al rilascio nel Dev Channel della nuova build 25131 del suo più recente sistema operativo.

Windows 11: aggiornamento “intelligente” delle app con la build 25131 nel Dev Channel

Quella di cui sopra, però, non è l’unica novità interessante che l’aggiornamento porta in dote. Pare infatti che venga velocizzata di molto la navigazione sullo store digitale di casa Microsoft, rendendo decisamente ben più rapido il processo di ricerca delle applicazioni per Windows 11. Chiaramente, questo non significa che pure i download avverranno più velocemente, in quanto ciò dipende quasi esclusivamente dalle prestazioni della connessione a Internet.

I miglioramenti in termini di velocità dovrebbero risultare particolarmente evidenti sui dispositivi dotati di architettura ARM64, poiché l’azienda di Redmond ha riprogettato il Microsoft Store per computer desktop e laptop basati proprio sulla suddetta architettura al fine di semplificare e velocizzare l’uso del suo store su device come il Surface Pro X.

In conclusione, il colosso di Redmond ha fatto sapere che sta apportando miglioramenti pure ai popup dell’Amazon App Store, i quali dovrebbero adesso comparire cliccando sugli appositi link ai download delle app supportate in rete, al fine di estendere l’installazione rapida pure ai software Android.

Chi no possiede ancora una licenza per Windows 11 e intende installare il sistema operativo sul proprio computer, può acquistare direttamene su Amazon la licenza in versione Home a 145 euro oppure in versione Pro a 259 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.