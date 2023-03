Windows 12, la prima immagine del possibile design

Proprio nella giornata in cui si discute in merito alla necessità di un SSD per avviare Windows 12, grazie ai colleghi di Neowin possiamo scoprire il possibile design dello stesso Windows 12. Il team del detto portale ha infatti riportato uno screenshot che mostra il “Next Valley Prototype Design”, ovvero la potenziale interfaccia utente del sistema operativo sul quale Microsoft sta lavorando attivamente in questi mesi.

Windows 12 sarà molto diverso da Windows 11?

Il leak ha origine, in realtà, dalla stessa società di Redmond che, verso il mese di ottobre 2022, forse per caso ha svelato una nuova UI di Windows 11 con una barra delle applicazioni mobile e l’area di notifica collocata sulla parte superiore dello schermo. Allora non era molto chiara la natura di questa interfaccia, fino a quando non è comparsa in rete una versione dalla qualità superiore con i chiari testi “Next Valley Protoype Design”. Gli appassionati del mondo Windows sanno già che il nome in codice più plausibile di Windows 12 è proprio “Next Valley”; pertanto, i tasselli del puzzle portano a una sola conclusione.

Lo screenshot che potete vedere sopra, secondo il VP di Stardock Software Brad Sams, è peraltro il concept dalle maggiori probabilità di approdo sulla prossima versione del sistema operativo per PC desktop e laptop. Windows 12, di fatto, dovrebbe puntare su lievi modifiche estetiche a favore di un focus sull’implementazione avanzata dell’intelligenza artificiale, seguendo il trend di questi mesi.

Non è ancora chiaro se e come l’IA verrà integrata nell’interfaccia utente, tantomeno se quest’ultima varierà proprio in virtù dell’approdo di funzionalità inedite sorte in seguito al boom di ChatGPT e di Bing Chat. Già oggi su Windows 11 si possono notare delle variazioni minime per migliorare l’esperienza d’uso delle IA; in futuro, con Windows 12, le modifiche potrebbero tuttavia essere più consistenti.