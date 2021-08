Windows 365: stop alla prova gratuita, troppe richieste

L'infrastruttura cloud di Azure su cui poggia Windows 365 (vedi piani e prezzi per l'Italia) ha portata globale ed è in grado di sopportare enormi carichi di lavoro, ma le richieste di accesso alla prova gratuita al servizio appena lanciato si sono rivelate tanto elevate da costringere il gruppo di Redmond a interrompere il free trial.

A renderlo noto sono il sito ufficiale e il profilo Twitter della suite 365, con un post ripreso poi dal Director of Program Management. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta: Abbiamo assistito a una risposta incredibile per Windows 365 e dobbiamo mettere in pausa il nostro programma di prova gratuita mentre aggiungiamo capacità aggiuntiva . Insomma, nemmeno Microsoft si attendeva un'accoglienza così calda.

We have seen unbelievable response to #Windows365 and need to pause our free trial program while we provision additional capacity. Sign up below to get notified when trials resume. https://t.co/Q05C7cBWMh

— Scott Manchester (@RDS4U) August 3, 2021