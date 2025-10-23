Windows 98 e XP tornano in vita sul tuo smartphone Android

Si chiama Windows Launcher for Android e fa esattamente quanto promette il suo nome: porta l’interfaccia del sistema operativo PC su smartphone. Non quella dei più recenti W10 o W11, ma più nostalgicamente lo stile delle versioni Windows 95, 98 ME, 2000 e XP che ormai rappresentano solo un lontano ricordo. Ognuna di queste è accompagnata dai rispettivi suoni di avvio e spegnimento, effetti e menu Start.

Uno sguardo a Windows Launcher for Android

Non mancano nemmeno il desktop con la possibilità di riposizionare e rinominar le icone, gli sfondi dell’epoca, i salvaschermo 3D scomparsi con l’abbandono dei monitor CRT e applicazioni retro come Internet Explorer per navigare, Winamp per riprodurre MP3 salvati in locale, Notepad per i testi, l’editor del registro di sistema (di fatto le impostazioni) e due giochi che hanno accompagnato milioni di utenti durante le pause alla scrivania: campo minato e solitario.

Come visibile qui sopra, tutto si adatta bene al form factor di uno smartphone, ma forse può dare il meglio sul display più grande di un tablet.

L’autore del progetto afferma di non poter caricare il launcher su Play Store per ragioni legate al copyright, facendo un utilizzo massivo di loghi e marchi controllati da Microsoft. In futuro potrebbe distribuirlo attraverso piattaforme alternative come F-Droid. Al momento, l’unico modo possibile per scaricarlo e installarlo è affidarsi al file APK ospitato dal suo sito (la homepage è ispirata alla serie Scissione, merita una visita). È compatibile con Android dalla versione 11.

Gorjan Jovanovski non è uno sviluppatore qualsiasi. Ha una voce Wikipedia che lo descrive come eco-attivista, imprenditore e ingegnere informatico macedone, impegnato nella sensibilizzazione sull’inquinamento atmosferico. Come fa notare la redazione di Windows Central con il suo test, il codice non è stato pubblicato su GitHub o altri repository, dunque non può essere analizzato, il che potrebbe mostrare il fianco a potenziali rischi sul fronte della sicurezza.