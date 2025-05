Windows App sul web si aggiorna con più funzioni

Microsoft ha recentemente introdotto alcuni aggiornamenti interessanti per la versione web della sua app Windows. Questa applicazione, lanciata a settembre dello scorso anno, riunisce l’accesso a servizi come Windows 365 Cloud PCs, Azure Virtual Desktop e Microsoft Dev Box.

Microsoft migliora l’app Windows sul web con nuove funzioni

Una delle novità più utili è il Remote App Launcher. Finalmente possiamo dire addio al fastidioso via vai tra finestre quando lavoriamo in remoto su Windows. Chi usa frequentemente le connessioni remote sa quanto sia frustrante dover chiudere continuamente il browser per aprire nuovi programmi. Ora basta un clic sul nuovo pulsante nella barra e si accede immediatamente a tutte le applicazioni disponibili sul computer remoto.

Un piccolo cambiamento che però fa risparmiare decine di passaggi inutili.

Microsoft ha anche migliorato il funzionamento della stampa quando si utilizza l’app Windows sul web. Ora è possibile stampare i documenti direttamente sulle stampanti collegate al proprio computer fisico. Questo semplifica notevolmente il processo di ottenere copie cartacee del proprio lavoro, eliminando la necessità di passaggi extra spesso richiesti in precedenza per stampare da una sessione remota aperta nel browser.

Un’altra funzione utile consente di passare facilmente all’applicazione desktop quando serve. Sebbene il client web sia comodo perché non richiede installazione, a volte può essere preferibile usare l’app Windows dedicata per alcune funzioni, come l’uso su più monitor o l’accesso a funzionalità avanzate.

L’aggiornamento permette di utilizzare il portale web dell’app Windows per saltare rapidamente alla sessione remota utilizzando la versione desktop installata. Basta selezionare l’opzione “Connetti nell’app desktop”, che può apparire durante la selezione del Cloud PC o all’interno della sessione stessa, per aprire il client desktop e continuare il lavoro da lì.