Microsoft lancia app Windows per iPhone, Mac e Android

Microsoft ha annunciato il lancio di una nuova app Windows, progettata per consentire agli utenti di accedere a una copia di Windows in streaming da diverse fonti, tra cui Windows 365, Azure Virtual Desktop e Remote Desktop.

L’app, disponibile per macOS, iOS, iPadOS, browser web, dispositivi Android e PC Windows, è essenzialmente un punto di accesso unificato per gli utenti che desiderano utilizzare Windows in modalità remota.

App Windows per iPhone, Mac, iPad, browser web, dispositivi Android e PC Windows

L’app Windows è in fase di test da quasi un anno. Offre una serie di funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza di streaming di Windows, come una homescreen personalizzabile, il supporto per l’utilizzo di più monitor e il reindirizzamento USB, che consente agli utenti di utilizzare dispositivi locali come webcam, dispositivi di archiviazione e stampanti come se fossero collegati direttamente al PC cloud.

Accesso limitato agli account di lavoro e scolastici

Al momento, l’accesso all’app Windows è riservato agli utenti con account Microsoft aziendale e scolastico, poiché l’applicazione è stata sviluppata principalmente per gli utenti esistenti di client Remote Desktop su Windows e altri sistemi operativi.

Microsoft ha una lunga storia di applicazioni simili per la connessione in remoto ai PC Windows, come l’applicazione Desktop Remoto, ancora inclusa in Windows 11. Queste app, compresa la nuova app Windows, sono state progettate per consentire agli utenti di connettersi in modo semplice e rapido ai PC di lavoro da un laptop o un PC personale. Tuttavia, non sembrano esserci piani immediati per estendere il supporto agli account consumer.

Disponibilità

Gli utenti di Windows possono scaricare la nuova app Windows dal Microsoft Store, mentre per gli utenti di macOS, iOS e iPadOS è disponibile sull’App Store di Apple. Una versione per Android entra oggi in modalità anteprima pubblica.

Sebbene Microsoft non abbia ancora annunciato piani per supportare gli account dei consumatori con la nuova app Windows, l’azienda ha espresso in passato l’obiettivo a lungo termine di spostare completamente Windows nel cloud. Questo passaggio potrebbe consentire l’implementazione di servizi basati sull’intelligenza artificiale più avanzati e il roaming completo dell’esperienza digitale degli utenti.