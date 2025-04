Mouse verticale ergonomico wireless al MINIMO STORICO Amazon

Con il mouse wireless verticale ProtoArc EM11 NL puoi fare un vero balzo in avanti per quanto riguarda l’ergonomia della tua postazione di lavoro. Ti ci vorrà qualche giorno per abituarti, ma una volta fatto non tornerai più indietro: oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 32,99 euro, un’occasione da non perdere.

ProtoArc EM11 NL: il mouse verticale ergonomico per lavorare comodamente

Questo mouse verticale ergonomico è pensato per salvarti letteralmente il polso. Il suo design è pensato per mani piccole o medie e ti garantisce una presa naturale e rilassata, riducendo stress e tensioni muscolari. Il supporto per il polso allungato farà quella differenza che serve per rappresentare un vero game changer rispetto ad un un mouse tradizionale.

Al mouse potrai collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente via Bluetooth o USB e cambiare al volo da uno all’altro con un semplice click. La batteria si ricarica tramite USB-C e dura tantissimo, con una apposita funzione di risparmio energetico.

I livelli DPI regolabili fino a 2400 DPI aumentano la precisione, dandoti la personalizzazione che serve per il tuo lavoro o anche per del gaming leggero. I clic silenziosi, infine, ti daranno modo di usarlo ovunque senza dare fastidio a chi ti da vicino.

Regalati il comfort che meriti e acquista il mouse verticale ergonomico ProtoArc EM11 NL a soli 32,99 euro.