Windows Copilot ora analizza i documenti caricati dagli utenti

Nell’era dell’intelligenza artificiale, chi ha ancora bisogno di leggere i documenti? Questa domanda potrebbe sembrare cinica, ma forse nemmeno troppo visto che esistono strumenti come ChatGPT di OpenAI, che permettono di riassumere intere sezioni di testo con un semplice copia e incolla. Ma ChatGPT non è l’unico: recentemente, anche Adobe ha lanciato una funzione simile nel suo lettore Acrobat PDF.

Microsoft, che ha tutto l’interesse a promuovere Copilot, la sua AI generativa che sta rivoluzionando l’uso di Windows, non poteva di certo restare indietro. Per questo, ha introdotto la possibilità di chiedere a Copilot di leggere i documenti al posto dell’utente, semplicemente trascinandoli in una casella apposita.

In questo modo, l’azienda di Redmond punta ad ampliare le capacità di Copilot come assistente virtuale, aggiungendo alla generazione di codice e testo anche la possibilità di leggere contenuti scritti. Si tratta di un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’AI generativa nel sistema operativo Windows e nei prodotti Microsoft, con l’obiettivo di semplificare e automatizzare un numero crescente di attività per l’utente.

La funzione è stata rivelata da Leopova64, un famoso leaker specializzato nelle novità di Windows. Sul suo account X (Twitter) ha mostrato una gif che illustra il processo. L’utente deve solo trascinare e rilasciare un file PDF nella barra laterale di Copilot, che lo analizza immediatamente.

Quando l’analisi è finita, Copilot lo comunica all’utente, che può chiedergli di fare “qualsiasi cosa”. Ad esempio, Leopova64 gli ha chiesto di riassumere il documento, e l’AI lo ha fatto in un attimo. Ma si può anche chiedere all’assistente AI di scrivere una risposta adeguata, se il documento è amministrativo, o di correggere gli errori di ortografia e sintassi, se il documento è scolastico.

It is now possible to add files to the Windows Copilot chat box, you can use the "Add a file" button or just drag and drop the file:https://t.co/k9GM6VeD63

.https://t.co/4UGUOjIqJa pic.twitter.com/ekZGha0YIU

— Leopeva64 (@Leopeva64) February 29, 2024