Windows Dev Kit 2023, il Mini PC di Microsoft

Si chiama Windows Dev Kit 2023 ed è, di fatto, un Mini PC realizzato da Microsoft e basato su Windows on Arm. Volutamente destinato agli sviluppatori e caratterizzato da un design piuttosto compatto, è già disponibile per l’acquisto a un prezzo relativamente contenuto (purtroppo non ancora in Italia). Diamo uno sguardo al dispositivo e alle sue più importanti peculiarità.

Project Volterra: Microsoft presenta Windows Dev Kit 2023

È il risultato di un’iniziativa nota internamente come Project Volterra. Tra le specifiche tecniche figurano il Soc Snapdragon 8cx Gen3 di Qualcomm che garantisce un’ottimizzazione dei consumiMicro, una Neural Processing Unit per l’elaborazione di quanto catturato da webcam e microfono, ben 32 GB di RAM LPDDR4x e una SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiunge una gamma completa di porte dedicate alla connettività come due USB-C, tre USB-A, lo slot Ethernet, un triplo output video con supporto 4K a 60 Hz per altrettanti monitor grazie a Mini DisplayPort e due USB-C. Non mancano nemmeno Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

A livello di design, le dimensioni sono pari a 196x152x27,6 millimetri, mentre il peso si attesta a 960 grammi. La colorazione è Matte Black.

Microsoft propone Windows Dev Kit 2023 al prezzo di 599 dollari, piuttosto contenuto considerando le caratteristiche appena elencate. Come accennato in apertura, la disponibilità è inizialmente limitata a pochi paesi: Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Al momento non è dato a sapere se arriverà anche in Italia.

Nonostante il gruppo di Redmond affermi che Windows Dev Kit 2023 sia destinato agli sviluppatori, può essere acquistato e utilizzato come un normale Mini PC per l’ufficio: all’atto dell’ordine non è infatti eseguito alcun controllo sulla destinazione d’uso.