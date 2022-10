Windows 11: versione stabile del WSA e roadmap

Microsoft ha annunciato la prima versione stabile del Windows Subsystem for Android (WSA). Un responsabile del progetto ha confermato la novità su Twitter. Gli utenti devono solo installare l’aggiornamento Moment 1 rilasciato lo scorso 18 ottobre. L’azienda di Redmond ha intanto distribuito una nuova build per gli Insider e pubblicato la roadmap con le funzionalità in arrivo.

Il Windows Subsystem for Android è stato inizialmente rilasciato in versione preview solo in alcuni paesi. In Italia è arrivato ufficialmente con Windows 11 2022 Update (22H2) a fine settembre. Ora è finalmente disponibile la versione 1.0 con oltre 50.000 app Android. La procedura per installare Amazon Appstore è molto semplice, ma è necessario rispettare i requisiti hardware minimi. Ovviamente non ci sono le app Google.

Windows Subsystem for Android is officially v1. 31 markets and over 50,000 apps! The amazing thing is just how pedestrian it is to run these apps. They feel like running a normal windows app… WAPost, Kindle Reader (on my SurfaceGo3), and Subway surfer are my favs. pic.twitter.com/jBu1KkMqFj

— Cory Hendrixson (@chendrixson) October 18, 2022