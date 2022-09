Windows 11 2022 Update: app Android anche in Italia

Tra le numerose novità incluse in Windows 11 2022 Update non potevano mancare quelle relative al Microsoft Store. Le due principali che interessano sviluppatori e utenti sono Microsoft Store Ads (annunciata durante la conferenze Build di fine maggio) e Amazon Appstore. Quest’ultimo arriva finalmente in Italia (ma sempre in preview).

Microsoft Store Ads e Amazon Appstore

Microsoft Store Ads consente agli sviluppatori di mostrare “i loro contenuti al cliente giusto al momento giusto“. La funzionalità permette in pratica di avviare campagne pubblicitarie per app e giochi, sfruttando il servizio Microsoft Advertising. Gli utenti vedranno consigli sponsorizzati personalizzati in base a contenuti simili già installati o scaricati in precedenza. Attualmente è in corso un programma pilota riservato ad un gruppo limitato di sviluppatori (serve l’iscrizione alla lista di attesa).

La novità più interessante è senza dubbio l’arrivo di Amazon Appstore in Italia. Gli utenti potranno accedere ad oltre 20.000 app e giochi Android. Ovviamente è necessario installare il Windows Subsystem for Android (WSA), ma la procedura è molto semplice perché è sufficiente scaricare Amazon Appstore dal Microsoft Store per ottenere anche WSA. Al termine lo store Amazon e le impostazioni del WSA saranno accessibili dal menu Start. Per effettuare il download di app e giochi serve un account Amazon.

Microsoft sottolinea che il WSA viene frequentemente aggiornato. Con l’ultima versione sono state incrementate le prestazioni grafiche fino a tre volte con il supporto dell’accelerazione grafica. Aggiunto inoltre il supporto per il DRM video. Migliorati anche l’input con touch, mouse e tastiera, connessioni di rete e sicurezza.