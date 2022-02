Windows è arrivato su Android

La notizia era stata anticipata qualche settimana fa. Ora, finalmente, è ufficiale: Windows Defender, software antivirus sviluppato da Microsoft, approda anche sui dispositivi con sistema operativo Android. La nuova applicazione è stata riscritta da zero dagli sviluppatori del colosso statunitense, che hanno scelto di utilizzare un’interfaccia più semplificata e agevole per gli utenti mobile. È stata, fra le altre cose, inclusa anche un’opzione aggiuntiva che permette di tenere sotto controllo la sicurezza di tutti i dispositivi legati ad un account Microsoft – compreso, quindi, il PC di casa. Il nuovo Defender entra così a far parte di un mondo dove la concorrenza, in fatto di cyber-sicurezza, è spietata: basti pensare ai tanti software antivirus disponibili e assolutamente validi, come Norton 360 Deluxe disponibile – fra l’altro – anche per macOS e iOS.

Microsoft Defender per Android, quali i vantaggi

Quali sono quindi i vantaggi di utilizzare un Microsoft Defender su Android piuttosto che una delle soluzioni già esistenti? La prima motivazione può trovare riscontro nella sua natura multipiattaforma. Abbiamo parlato di Android, ma la nuova app potrà essere installata anche sui device di casa Apple. Defender sarà così in grado di riconoscere malware e altri cyber-attacchi su qualsiasi dispositivo dell’utente. Inoltre, l’applicazione di Microsoft possiede un unico centro di comando da cui è possibile gestire tutte le opzioni di sicurezza dei device ad esso collegati.

Al momento Microsoft Defender per Android è disponibile solamente negli Stati Uniti. In futuro arriverà sicuramente anche in Europa. Prima di allora, il nostro consiglio per non rimanere senza protezione è quello di affidarsi ad altri antivirus già presenti sul mercato, come Norton 360 Deluxe. Il software è infatti disponibile per Windows, macOS, Android e iOS e con una sola licenza, in sconto promozionale a 34,99 euro invece di 94,99, è possibile proteggere fino a cinque dispositivi. Fra le funzionalità più interessanti di Norton segnaliamo:

Protezione dalle minacce in tempo reale: la sicurezza avanzata e multilivello aiuta a proteggere dalle minacce online

Secure VPN: naviga in modo anonimo e con maggiore sicurezza

Protezione minori: gestisci le attività online dei tuoi figli

Password Manager: strumenti per generare, memorizzare e gestire password e credenziali

Backup del PC nel cloud: salva file e documenti importanti come misura preventiva contro ransomware

Smart Firewall per PC o Firewall per MAC: monitora le comunicazioni tra il tuo e altri computer

Dark Web Monitoring: Norton monitora e ti avvisa se trova le tue informazioni personali nel Dark Web

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.