Sfondi celebrativi per i 7 anni di Windows Insider (download)

È tempo di festeggiamenti in casa Microsoft: in questi giorni la software house celebra una ricorrenza legata al programma Windows Insider, l'iniziativa che coinvolge gli utenti nel test delle nuove funzionalità e degli aggiornamenti destinati ai propri sistemi operativi, avviata sette anni fa.

Gli sfondi per i sette anni di Windows Insider

Lo fa con due sfondi per il desktop appositamente realizzati, che propongono il logo in una veste inedita. Uno per il tema chiaro e uno per il tema scuro, come ormai di rito.

È possibile scaricarli entrambi direttamente dal sito ufficiale a risoluzione 4092×2298 pixel. Chiudiamo con il video pubblicato alcuni giorni fa da Microsoft per ringraziare gli Insider che hanno contribuito a ottimizzare Windows 11 in vista del lancio.