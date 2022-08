Windows e sicurezza: i trojan sono l'attacco più diffuso

Secondo una recente ricerca proposta dal sito Statista, la minaccia informatica più diffusa in ambiente Windows sono i trojan (con oltre il 60% delle infezioni registrate).

Stiamo parlando di un agente malevolo capace di infettare un computer o un altro dispositivo elettronico e prenderne il completo possesso. Di fatto, l’hacker che dirige tale file può modificare i file a piacimento presenti sulla macchina, cancellandoli e andando persino a bloccare il sistema operativo.

La statistica vede poi Worms e Backdoors presenti, ma con percentuali decisamente più contenute. Stando ai dati raccolti, i crypto miners sono ancora una minoranza (solo 1,82% delle infezioni) pur essendo in un trend di costante crescita.

In questo contesto, utilizzare un antivirus adeguato è pressoché d’obbligo e, tra i tanti nomi che circolano Avira Antivirus Pro è senza dubbio uno dei più apprezzati.

I PC Windows sono presi di mira dai criminali informatici: come difendersi?

Avira Antivirus Pro è la versione avanzata del celebre antivirus gratuito e, in questo senso, si dimostra uno strumento ancora più efficace rispetto ai tanti pericoli del Web.

Avira, dal canto suo, è un’azienda tedesca attiva da più di 30 anni nel settore dell’informatica e riconosciuta universalmente come un caposaldo della sicurezza online.

Non stiamo parlando di un semplice antivirus ma di uno strumento completo e capace di agire a 360 gradi. In tal senso, merita una citazione l’ottimo sistema per proteggere operazioni bancarie e acquisti online.

A ciò si vanno ad aggiungere un sistema di blocco degli annunci molesti, un servizio clienti con supporto VIP oltre a un sistema di protezione della privacy e delle reti domestiche. Il tutto realizzato appositamente per i sistemi operativi Windows.

E per quanto riguarda il costo? Avira Antivirus Pro è attualmente in promozione. Ciò significa che questo potente antivirus è disponibile, grazie allo sconto del 60%, a soli 10,95 euro all’anno.

