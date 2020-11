Oggi Microsoft pubblica due aggiornamenti per il nuovo Terminal: la Preview passa alla versione 1.5, mentre quella distribuita attraverso lo store ufficiale alla 1.4. È la prima delle due quella più interessante dal punto di vista delle nuove funzionalità introdotte.

Windows Terminal Preview si aggiorna alla 1.5

Il changelog è corposo. Ci sono il supporto ai collegamenti ipertestuali, la possibilità di caricare un’immagine personalizzata da utilizzare come sfondo della finestra e l’opzione per disabilitare le animazioni. Gli interessati possono scaricare e installare il software dalla piattaforma GitHub. Lì è consultabile anche l’elenco completo delle novità.

Sul Microsoft Store debutta invece in queste ore la versione 1.4 (non Preview).

L’annuncio del nuovo Terminal è giunto lo scorso anno a maggio in occasione dell’evento Build 2019, con il rilascio della versione di anteprima un mese più tardi e di quella definitiva un anno dopo. Tra gli aggiornamenti pubblicati in seguito anche quello che ha introdotto un’interfaccia in stile CRT