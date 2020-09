Windows XP: leak del codice sorgente su 4chan

Il codice sorgente di Windows XP è stato trafugato e condiviso tramite un post comparso su 4chan. I primi ricercatori che hanno avuto modo di scaricarlo e analizzarlo confermano la bontà del leak. Da Microsoft al momento non sono giunte dichiarazioni in merito.

Eliminato dopo poche ore il messaggio contenente i link per il download, ma come si può immaginare il pacchetto era nel frattempo già finito su mirror e circuiti peer-to-peer. Insomma, troppo tardi per impedire che iniziasse a circolare in Rete.

Distribuito nella sua prima versione il 25 ottobre 2001, ha ricevuto il supporto ufficiale dal gruppo di Redmond fino all’8 aprile 2014. Ciò nonostante si trova ancora installato sull’1,26% dei computer desktop o laptop attualmente in uso (fonte NetMarketShare). In seguito all’accaduto questi potrebbero finire nel mirino di malintenzionati nel caso di comparsa di nuovi exploit.

C’è chi commentando la notizia di oggi fa notare che, nonostante non sia mai stato distribuito pubblicamente, il codice sorgente del sistema operativo è stato fin dall’inizio messo nelle mani di governi e realtà accademiche.

Not downplaying the XP source code leaks, but fun little-known fact that Windows source code isn't secret to governments and university researchers, going back to 2001. In fact there's a website for it.https://t.co/uVmEhd3sBbhttps://t.co/28jGXfgyue pic.twitter.com/OrL5EmfbYV

— SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) September 25, 2020