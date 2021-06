WINDTRE ha scelto i Business Support System proposti da Ericsson

Stretta di mano siglata tra WINDTRE ed Ericsson, con l'operatore che ha scelto il gruppo svedese come partner strategico per l'evoluzione dei propri Business Support System, facendo leva sulle potenzialità di un'infrastruttura cloud-native. Così avrà modo di lanciare e monetizzare i servizi legati alla rete 5G, sia tra i clienti consumer sia tra quelli aziendali.

I Business Support System di Ericsson per WINDTRE

L'accordo siglato ha durata pluriennale e permetterà alla telco di adottare una gamma completa di funzionalità per tariffazione, fatturazione e catalogo, proprio nella fase che la vede impegnata nell'implementazione dei network 5G. Sono inclusi Ericsson Catalog & Order Management, Ericsson Charging, Ericsson Mediation e Ericsson Dynamic Activation. Questo il commento di Emanuele Iannetti, amministratore delegato della società svedese in Italia e responsabile South East Mediterranean.

Siamo lieti di collaborare ulteriormente con WINDTRE in questa trasformazione digitale. Le nostre soluzioni BSS end-to-end consentiranno di monetizzare al meglio gli attuali modelli di business, le prestazioni che il 5G rende possibili già oggi e di essere pronti per quello che verrà domani. La fiducia ricevuta da WINDTRE è una conferma della consolidata leadership di mercato delle soluzioni Charging, Mediation, Activation, Catalog e Order Management di Ericsson.

Stando al report Five Ways to Better 5G pubblicato di recente, le reti mobile di ultima generazione hanno cambiato le abitudini di chi ha già avuto modo di metterle alla prova nella quotidianità, incrementando ad esempio il tempo trascorso sulle piattaforme di cloud gaming e in compagnia delle applicazioni di realtà aumentata, diminuendo l'impiego delle connessioni WiFi (anche a casa) e alzando l'asticella delle aspettative per quanto concerne app e servizi innovativi.