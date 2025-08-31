WindTre, fibra a meno di 25€ al mese: Giga illimiati e Amazon Prime inclusi

Navigare senza limiti e con prestazioni al top? È possibile grazie alla nuova proposta WindTre: Super Fibra fino a 2,5 Gigabit in download al prezzo speciale di 24,99 euro al mese, scontato rispetto ai 27,99 euro di listino. L’attivazione è gratuita, per un periodo limitato, online: una promozione che unisce velocità, stabilità e tanti servizi inclusi, pensata per chi cerca una connessione affidabile e completa a casa.

Scopri l’offerta fibra WindTre

La Super Fibra di WindTre utilizza la tecnologia FTTH per garantire fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload. Vivi in un’area bianca? Per te la velocità raggiunge 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/s in upload.

A rendere l’offerta ancora più interessante è il modem Wi-Fi 7 incluso, capace di connettere fino a 256 dispositivi contemporaneamente e assicurare una copertura stabile in tutta la casa. Il pacchetto include anche un anno di Amazon Prime gratuito.

Non mancano i vantaggi sul fronte della comunicazione: l’offerta prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e GIGA illimitati disponibili per tre SIM WindTre compatibili, attivi immediatamente mentre attendi l’installazione della fibra. Inoltre, è garantita assistenza dedicata in caso di guasti.

Con questa proposta, WindTre combina convenienza, tecnologia avanzata e servizi esclusivi. La Super Fibra fino a 2,5 Gigabit è disponibile online a 24,99 euro al mese, senza costi di attivazione.