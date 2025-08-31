 WindTre, fibra a meno di 25€ al mese: Giga illimiati e Amazon Prime inclusi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

WindTre, fibra a meno di 25€ al mese: Giga illimiati e Amazon Prime inclusi

Scopri l'offerta Super Fibra di WindTre: fino a 2,5 Gigabit, Amazon Prime per 12 mesi e GIGA illimitati a 24,99 euro al mese.
WindTre, fibra a meno di 25€ al mese: Giga illimiati e Amazon Prime inclusi
Business Internet
Scopri l'offerta Super Fibra di WindTre: fino a 2,5 Gigabit, Amazon Prime per 12 mesi e GIGA illimitati a 24,99 euro al mese.

Navigare senza limiti e con prestazioni al top? È possibile grazie alla nuova proposta WindTre: Super Fibra fino a 2,5 Gigabit in download al prezzo speciale di 24,99 euro al mese, scontato rispetto ai 27,99 euro di listino. L’attivazione è gratuita, per un periodo limitato, online: una promozione che unisce velocità, stabilità e tanti servizi inclusi, pensata per chi cerca una connessione affidabile e completa a casa.

Attiva la fibra di WindTre online

Scopri l’offerta fibra WindTre

La Super Fibra di WindTre utilizza la tecnologia FTTH per garantire fino a 2,5 Gigabit/s in download e 500 Mb/s in upload. Vivi in un’area bianca? Per te la velocità raggiunge 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/s in upload.

A rendere l’offerta ancora più interessante è il modem Wi-Fi 7 incluso, capace di connettere fino a 256 dispositivi contemporaneamente e assicurare una copertura stabile in tutta la casa. Il pacchetto include anche un anno di Amazon Prime gratuito.

Scopri la fibra di WindTre: i vantaggi

Non mancano i vantaggi sul fronte della comunicazione: l’offerta prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e GIGA illimitati disponibili per tre SIM WindTre compatibili, attivi immediatamente mentre attendi l’installazione della fibra. Inoltre, è garantita assistenza dedicata in caso di guasti.

Con questa proposta, WindTre combina convenienza, tecnologia avanzata e servizi esclusivi. La Super Fibra fino a 2,5 Gigabit è disponibile online a 24,99 euro al mese, senza costi di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

YouTube Hype: boost per i creatori in tutto il mondo

YouTube Hype: boost per i creatori in tutto il mondo
Fibra ottica a poco più di 20 euro per sempre: l'offerta Iliad da non credere

Fibra ottica a poco più di 20 euro per sempre: l'offerta Iliad da non credere
Pedofili su Roblox: risposta ufficiale e nuove protezioni

Pedofili su Roblox: risposta ufficiale e nuove protezioni
Verifica età su YouTube: aumentano proteste in USA

Verifica età su YouTube: aumentano proteste in USA
YouTube Hype: boost per i creatori in tutto il mondo

YouTube Hype: boost per i creatori in tutto il mondo
Fibra ottica a poco più di 20 euro per sempre: l'offerta Iliad da non credere

Fibra ottica a poco più di 20 euro per sempre: l'offerta Iliad da non credere
Pedofili su Roblox: risposta ufficiale e nuove protezioni

Pedofili su Roblox: risposta ufficiale e nuove protezioni
Verifica età su YouTube: aumentano proteste in USA

Verifica età su YouTube: aumentano proteste in USA
Eleonora Busi
Pubblicato il
31 ago 2025
Link copiato negli appunti