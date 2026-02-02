 WindTre: l'offerta che rompe il mercato, 200 giga in 5G e minuti illimitati a 5,99€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

WindTre: l'offerta che rompe il mercato, 200 giga in 5G e minuti illimitati a 5,99€

La nuova offerta WindTre è davvero aggressiva: puoi avere 200 giga in 5G con minuti illimitati a 5,99 euro al mese.
WindTre: l'offerta che rompe il mercato, 200 giga in 5G e minuti illimitati a 5,99€
Tecnologia Mobile
La nuova offerta WindTre è davvero aggressiva: puoi avere 200 giga in 5G con minuti illimitati a 5,99 euro al mese.

WindTre ha lanciato una nuova promozione che sfida gli operatori virtuali: riservata, non a caso, ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Coop Voce e Poste Mobile, permette di avere ben 200 giga in 5G con minuti illimitati e 50 SMS a soli 5,99 euro al mese. Un’offerta dall’attivazione semplice e immediata, anche in formato eSIM.

Richiedi l’offerta

WindTre 200 Giga

Il pacchetto prevede 200 giga alla massima velocità disponibile, fino a 2 Gbps a seconda della zona in cui ti trovi: in ogni caso, avrai una copertura garantita per il 99,7% della popolazione in 4G e addirittura del 97% in 5G. A questo devi aggiungere minuti illimitati e 50 SMS, oltre a 7,6 giga extra da utilizzare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

La spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia con consegna in 2 giorni lavorativi oppure puoi scegliere il più moderno e pratico formato eSIM per attivare la linea addirittura in pochi minuti. Per l’attivazione ti basteranno le credenziali SPID o CIE con numero che sarà disponibile entro 48 ore.

Richiedi l’offerta

Infine, il credito residuo verrà trasferito automaticamente sulla nuova SIM, così da non perdere nulla nel passaggio. Non perdere dunque l’occasione e richiedi adesso l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon

I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon
Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo
Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?

Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?
8 gadget imperdibili che ti cambieranno la vita

8 gadget imperdibili che ti cambieranno la vita
I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon

I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon
Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo

Bug su Android Auto: Gemini Live si blocca e parla da solo
Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?

Apple sviluppa anche uno smartphone a conchiglia?
8 gadget imperdibili che ti cambieranno la vita

8 gadget imperdibili che ti cambieranno la vita
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
2 feb 2026
Link copiato negli appunti