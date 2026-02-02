WindTre: l'offerta che rompe il mercato, 200 giga in 5G e minuti illimitati a 5,99€

WindTre ha lanciato una nuova promozione che sfida gli operatori virtuali: riservata, non a caso, ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Coop Voce e Poste Mobile, permette di avere ben 200 giga in 5G con minuti illimitati e 50 SMS a soli 5,99 euro al mese. Un’offerta dall’attivazione semplice e immediata, anche in formato eSIM.

Il pacchetto prevede 200 giga alla massima velocità disponibile, fino a 2 Gbps a seconda della zona in cui ti trovi: in ogni caso, avrai una copertura garantita per il 99,7% della popolazione in 4G e addirittura del 97% in 5G. A questo devi aggiungere minuti illimitati e 50 SMS, oltre a 7,6 giga extra da utilizzare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

La spedizione della SIM è gratuita in tutta Italia con consegna in 2 giorni lavorativi oppure puoi scegliere il più moderno e pratico formato eSIM per attivare la linea addirittura in pochi minuti. Per l’attivazione ti basteranno le credenziali SPID o CIE con numero che sarà disponibile entro 48 ore.

Infine, il credito residuo verrà trasferito automaticamente sulla nuova SIM, così da non perdere nulla nel passaggio. Non perdere dunque l’occasione e richiedi adesso l’offerta.