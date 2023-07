WindTre regala 50 Giga ad alcuni clienti per 6 mesi

Pochi giorni fa abbiamo parlato dei 100 Giga al mese regalati da Fastweb ad alcuni clienti. Si tratta di una iniziativa promozionale molto semplice e senza inganni, per cui una fetta di utenti selezionati potrà godere di un traffico dati decisamente maggiore senza costi aggiuntivi per sempre. Non è però l’unico operatore che cerca di guadagnare il rispetto dei clienti con idee di questo tipo.

Proprio in questo periodo, infatti, anche WindTre sta proponendo l’inserimento di 50 Giga gratis ad alcuni suoi già clienti, seppur con un tempo limite.

WindTre regala Giga ad alcuni clienti

Secondo quanto ripreso anche dagli attenti colleghi di MondoMobileWeb, l’operatore telefonico arancione ha deciso di regalare traffico dati aggiuntivo ad alcuni consumatori mediante l’attivazione dell’offerta 50 Giga Free. Si tratta di una promozione che viene aggiunta al piano tariffario già attivo e garantisce, come da nome, l’accesso a 50 Giga di Internet per 6 mesi, che si tratti di rete 3G, 4G o 5G.

I clienti interessati riceveranno una comunicazione tramite app e SMS informativo con il seguente messaggio: “Un regalo pensato per te! 50 Giga al mese per 6 mesi. Attivazione gratuita. Ti regaliamo 50 GIGA al mese GRATIS per 6 mesi”.

Per i clienti interessati la promo prevede che una volta superati i Giga in regalo si passerà automaticamente al pacchetto compreso nel proprio piano tariffario. Questi Giga non concorrono ad aumentare il traffico utilizzabile in Unione Europea mediante il Roaming.