WINDTRE Super Fibra: fino a 2,5 Gbps con Prime e Wi-Fi 7 a 24,99 €

WINDTRE presenta Super Fibra, un pacchetto che combina connettività ultra-veloce, servizi digitali e vantaggi esclusivi. L’offerta è disponibile in edizione limitata solo online al prezzo di 24,99 € al mese (invece di 27,99 €).

Scopri l’offerta di WindTre

Con la diffusione dello streaming in 4K, delle piattaforme di gaming online e dell’home working, la richiesta di connessioni stabili e performanti cresce di anno in anno. Super Fibra nasce proprio per rispondere a questa domanda, offrendo non solo velocità ma anche servizi accessori che aumentano il valore complessivo dell’abbonamento, ponendosi come alternativa interessante ai principali operatori sul mercato.

Connessione fino a 2,5 Gbps con modem Wi-Fi 7

La rete FTTH di WINDTRE consente di navigare fino a 2,5 Gigabit, ideale per streaming, gaming e smart working. Nel prezzo è incluso il modem Wi-Fi 7, che supporta fino a 256 dispositivi connessi, garantisce maggiore copertura domestica e può essere gestito da remoto tramite app.

Amazon Prime incluso per 12 mesi

La promozione comprende un anno di Amazon Prime, sia per i nuovi clienti che per chi ha già un account. Nel pacchetto: Prime Video con film, serie TV e partite di UEFA Champions League, consegne illimitate e veloci, Amazon Music Prime e giochi completi per PC.

Chiamate e GIGA illimitati

Oltre alla connessione fissa, l’offerta include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e GIGA illimitati per un massimo di tre SIM WINDTRE compatibili, disponibili subito anche in attesa dell’attivazione della fibra.

Costi e condizioni

Il canone mensile è di 24,99 € e comprende anche la rata del modem (5,99 €/mese per 48 mesi). L’attivazione è gratuita su FTTH OF, mentre per FTTC e FTTH FW costa 39,99 €; nelle Aree Bianche il costo è di 49,99 €.Super Fibra  è attivabile online con verifica preventiva della copertura. Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2025

Lucrezia Cerbara
11 set 2025
