WINDTRE Super Fibra: fino a 2,5 Gbps con Prime e Wi-Fi 7 a 24,99 €

WINDTRE presenta Super Fibra, un pacchetto che combina connettività ultra-veloce, servizi digitali e vantaggi esclusivi. L’offerta è disponibile in edizione limitata solo online al prezzo di 24,99 € al mese (invece di 27,99 €).

Con la diffusione dello streaming in 4K, delle piattaforme di gaming online e dell’home working, la richiesta di connessioni stabili e performanti cresce di anno in anno. Super Fibra nasce proprio per rispondere a questa domanda, offrendo non solo velocità ma anche servizi accessori che aumentano il valore complessivo dell’abbonamento, ponendosi come alternativa interessante ai principali operatori sul mercato.

Connessione fino a 2,5 Gbps con modem Wi-Fi 7

La rete FTTH di WINDTRE consente di navigare fino a 2,5 Gigabit, ideale per streaming, gaming e smart working. Nel prezzo è incluso il modem Wi-Fi 7, che supporta fino a 256 dispositivi connessi, garantisce maggiore copertura domestica e può essere gestito da remoto tramite app.

Amazon Prime incluso per 12 mesi

La promozione comprende un anno di Amazon Prime, sia per i nuovi clienti che per chi ha già un account. Nel pacchetto: Prime Video con film, serie TV e partite di UEFA Champions League, consegne illimitate e veloci, Amazon Music Prime e giochi completi per PC.

Chiamate e GIGA illimitati

Oltre alla connessione fissa, l’offerta include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e GIGA illimitati per un massimo di tre SIM WINDTRE compatibili, disponibili subito anche in attesa dell’attivazione della fibra.

Costi e condizioni

Il canone mensile è di 24,99 € e comprende anche la rata del modem (5,99 €/mese per 48 mesi). L’attivazione è gratuita su FTTH OF, mentre per FTTC e FTTH FW costa 39,99 €; nelle Aree Bianche il costo è di 49,99 €.Super Fibra è attivabile online con verifica preventiva della copertura. Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.