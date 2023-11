WINDTRE Super Fibra: FTTH con 100€ di vantaggi

WINDTRE grazie all’accordo con Open Fiber mette a disposizione due voucher, uno da 50 euro ed un altro da 100€, per chi attiva la Super Fibra in Aree Bianche.

Quest’iniziativa prevede l’erogazione da parte di Open Fiber di un Voucher da spendere in alcuni esercizi commerciali ed è disponibile solo in determinati comuni.

WINDTRE Super Fibra: ecco i dettagli della PROMO

“Open Fiber ti premia” è l’attuale promozione che prevede un Buono da 50 o 100 euro da riscattare su Amazon, Zalando, Q8 ecc… prevista per chi richiede l’attivazione della Fiber to The Home in 173 comuni.

L’offerta in Aree Bianche è disponibile a partire da 23,99 euro mensili con un costo di attivazione promozionale di 19,99€ una tantum.

Con questa tariffa conveniente e disponibile scontata per i nuovi clienti Mobili WINDTRE offre anche 12 mesi di Amazon Prime gratis.

L’offerta in questione prevede internet illimitato in FTTH con velocità fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mb/s in upload. Inoltre, ci sono anche Giga Illimitati su 3 numeri intestati alla stessa persona dell’internet a casa.

Il prezzo mensile, pari a 23,99 euro, è composto da 18 euro al mese di servizio e 5,99 euro di Modem per 48 mesi. A partire dal quinto anno, il prezzo rimarrà lo stesso, ovvero pari a meno di 24 euro mensili.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è attualmente scontato a soli 19,99 euro una tantum, invece di 49,99 euro. Il prezzo cambia in caso di assenza della convergenza col mobile. Infatti, il canone mensile per chi non vuole attivare una SIM nuova oppure richiedere il passaggio da altro gestore è pari a 26,99 euro ogni mese.

Questa promozione è valida sia ONLINE sia nei WINDTRE Store con le stesse condizioni economiche.

