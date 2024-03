WINDTRE Super Fibra: ora a partire da 22,99 euro

WINDTRE offre un’ampia gamma di opzioni per connessioni in fibra ottica con le imperdibili offerte Super Fibra, che garantiscono velocità di navigazione incredibili fino a 2.5 Gigabit al secondo. Queste soluzioni sono pensate per soddisfare diverse esigenze e fasce di prezzo, assicurando al contempo una connessione internet affidabile per la vostra abitazione.

WINDTRE Super Fibra: i dettagli

L’operatore arancione propone diverse soluzioni per la connessione illimitata a casa. Vediamole assieme:

Super Fibra Unlimited : la proposta in questione include internet illimitato con velocità fino a 2,5 Gbps, a seconda della copertura disponibile nella tua zona. Il costo parte da 24,99 euro al mese , e include anche chiamate illimitate. È importante precisare che questa offerta è disponibile sia per nuovi sia per attuali clienti di WindTre, ed è attivabile in combinazione con un piano mobile per ottenere Giga Illimitati sul cellulare e con uno sconto dedicato.

: la proposta in questione include con velocità fino a 2,5 Gbps, a seconda della copertura disponibile nella tua zona. Il costo parte da , e include anche chiamate illimitate. È importante precisare che questa offerta è disponibile sia per nuovi sia per attuali clienti di WindTre, ed è attivabile in combinazione con un piano mobile per ottenere sul cellulare e con uno sconto dedicato. Super Fibra per già clienti mobili: se sei già cliente mobile, puoi usufruire di un’offerta esclusiva che combina fibra fino a 2,5 Gigabit al secondo, Modem Wi-Fi 6, Giga Senza Limiti sui dispositivi mobili e Amazon Prime per 12 mesi, a partire da 22,99 euro mensili.

Le offerte dell’operatore nato dalla fusione tra Wind e H3G offrono le prestazioni più elevate con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) e sono soggette a limitazioni tecniche e geografiche. È consigliato controllare la copertura di internet a casa nella tua zona per verificare la disponibilità dell’offerta e la tecnologia utilizzata (FTTH, FTTC o FWA).

Costi ed altro

Super Fibra Unlimited è attualmente disponibile ONLINE in versione FTTC o FTTH senza alcun costo di attivazione, invece di 39,99€. Il costo iniziale si azzera anche per la tecnologia FWA 5G. Mentre, per le Aree Bianche, è previsto un contributo di 19,99 euro.