WINDTRE Super Fibra Unlimited: super PROMO per TE

L’offerta WINDTRE Super Fibra Unlimited si distingue come una delle soluzioni più allettanti disponibili per la connessione internet domestica. Grazie alla disponibilità di internet illimitato e velocità fino a 2,5 Gbps, rappresenta senza dubbio una scelta eccellente per chi cerca una connessione ultra rapida e affidabile.

WINDTRE Super Fibra Unlimited: i dettagli

La Super Fibra Unlimited offre una serie di vantaggi che la posizionano in una posizione di forte vantaggio sul mercato. Ecco alcuni dei suoi elementi distintivi:

Prestazioni : grazie alla velocità che può arrivare fino a 2,5 Gbps , questa proposta garantisce l’accesso a una connessione ultraveloce, perfetta per lo streaming, il gaming ed il lavoro da casa. Approfittando di tale velocità, gli utenti possono usufruire appieno di una navigazione online senza sosta e con tempi di caricamento minimi.

: grazie alla velocità che può arrivare fino a , questa proposta garantisce l’accesso a una connessione ultraveloce, perfetta per lo streaming, il gaming ed il lavoro da casa. Approfittando di tale velocità, gli utenti possono usufruire appieno di una navigazione online senza sosta e con tempi di caricamento minimi. Chiamate Illimitate : l’offerta include chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili gratis, consentendo agli utenti di restare in contatto con amici, familiari e colleghi senza il pensiero di costi aggiuntivi.

: l’offerta include verso numeri fissi e mobili gratis, consentendo agli utenti di restare in contatto con amici, familiari e colleghi senza il pensiero di costi aggiuntivi. Costi accessibili : il costo mensile per accedere a tale offerta è di 26,99€, una tariffa altamente competitiva tenuto conto dei benefici inclusi. Tale pricing rende l’offerta di WINDTRE non solo conveniente ma anche accessibile a un ampio pubblico. Il canone si abbassa a partire da 22,99 euro mensili per i già clienti.

: il costo mensile per accedere a tale offerta è di 26,99€, una tariffa altamente competitiva tenuto conto dei benefici inclusi. Tale pricing rende l’offerta di WINDTRE non solo conveniente ma anche accessibile a un ampio pubblico. Il canone si abbassa a partire da per i già clienti. Modalità di attivazione : quest’offerta può essere attivata sia online che tramite contatto diretto con il 159, offrendo quindi flessibilità agli utenti nell’adesione al servizio.

: quest’offerta può essere attivata sia online che tramite contatto diretto con il 159, offrendo quindi flessibilità agli utenti nell’adesione al servizio. Vantaggi extra : oltre all’accesso a internet illimitato e alle chiamate senza limiti, l’offerta include anche un modem a rate e 12 mesi di Amazon Prime per i già mobili, arricchendo ulteriormente il pacchetto proposto e offrendo un valore aggiunto ai clienti.

: oltre all’accesso a internet illimitato e alle chiamate senza limiti, l’offerta include anche un modem a rate e di per i già mobili, arricchendo ulteriormente il pacchetto proposto e offrendo un valore aggiunto ai clienti. Copertura e attivazione: la copertura dell’offerta dipende dalla disponibilità della tecnologia di connessione presso l’abitazione. La connessione FTTH (Fiber To The Home) permette di raggiungere le massime velocità, pertanto è fondamentale controllare la copertura fibra nella propria zona al fine di godere appieno dell’offerta Super Fibra Unlimited. Tale verifica può essere agevolmente eseguita sul sito ufficiale dell’operatore.

Costi ed altro

Tale offerta che abbiamo descritto oggi prevede il contributo di attivazione completamente azzerato solo richiedendo la Fibra ONLINE. Questa scontistica è valida solo per le tecnologie FTTH e FTTC. Le Aree Bianche prevedono un contributo iniziale di 19,99 euro.