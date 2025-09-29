 WINDTRE Super Fibra: Wi-Fi 7, Prime incluso e GIGA illimitati a 24,99 € al mese
WINDTRE Super Fibra Limited Edition offre Wi-Fi 7 fino a 2,5 Gigabit, Amazon Prime 12 mesi, chiamate illimitate e GIGA inclusi a 24,99 €/mese.
WINDTRE Super Fibra Limited Edition offre Wi-Fi 7 fino a 2,5 Gigabit, Amazon Prime 12 mesi, chiamate illimitate e GIGA inclusi a 24,99 €/mese.

Nell’era dello streaming, del gaming e dello smart working, avere una connessione stabile e potente non è essenziale. Con la nuova Super Fibra Limited Edition di WINDTRE, disponibile solo online a 24,99 € al mese, la tecnologia di ultima generazione si unisce a vantaggi esclusivi come Amazon Prime per 12 mesi, modem Wi-Fi 7 e GIGA illimitati sulle SIM.

Velocità e stabilità con il nuovo Wi-Fi 7

La nuova tecnologia Wi-Fi 7 assicura connessioni ultraveloci fino a 2,5 Gigabit, con una copertura più stabile in tutta la casa. È possibile collegare fino a 256 dispositivi contemporaneamente, gestire il modem da remoto tramite App WINDTRE e contare sull’assistenza dedicata in caso di guasto. Un plus ideale per famiglie e smart worker che vivono connessi.

Amazon Prime incluso per 12 mesi

Nell’offerta è incluso Amazon Prime per un anno, attivabile sia dai nuovi che dai già clienti Amazon. Un valore aggiunto che apre le porte a spedizioni rapide e illimitate, i migliori match della UEFA Champions League, film e serie TV in streaming e giochi completi per PC da scaricare e conservare.

Chiamate illimitate e GIGA senza limiti

Super Fibra non si ferma alla connessione domestica: include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, e regala ogni mese GIGA illimitati su tre SIM WINDTRE compatibili, attivi da subito anche nell’attesa dell’attivazione della linea fissa.

Attivazione gratuita e disponibilità online

L’intero processo di attivazione è semplice, veloce e gratuito. Basta verificare la copertura online e completare la richiesta. La fatturazione è chiara e senza costi nascosti, per garantire massima trasparenza e un’esperienza senza sorprese. L’offerta è attivabile solo online, con attivazione gratuita e la possibilità di verificare immediatamente la copertura. Una proposta Limited Edition che unisce connettività di ultima generazione, servizi premium e un canone competitivo e trasparente. Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.


Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2025

Lucrezia Cerbara
29 set 2025
