WINDTRE Super Fibra: Wi-Fi 7, Prime incluso e GIGA illimitati a 24,99 € al mese

Nell’era dello streaming, del gaming e dello smart working, avere una connessione stabile e potente non è essenziale. Con la nuova Super Fibra Limited Edition di WINDTRE, disponibile solo online a 24,99 € al mese, la tecnologia di ultima generazione si unisce a vantaggi esclusivi come Amazon Prime per 12 mesi, modem Wi-Fi 7 e GIGA illimitati sulle SIM.

Velocità e stabilità con il nuovo Wi-Fi 7

La nuova tecnologia Wi-Fi 7 assicura connessioni ultraveloci fino a 2,5 Gigabit, con una copertura più stabile in tutta la casa. È possibile collegare fino a 256 dispositivi contemporaneamente, gestire il modem da remoto tramite App WINDTRE e contare sull’assistenza dedicata in caso di guasto. Un plus ideale per famiglie e smart worker che vivono connessi.

Amazon Prime incluso per 12 mesi

Nell’offerta è incluso Amazon Prime per un anno, attivabile sia dai nuovi che dai già clienti Amazon. Un valore aggiunto che apre le porte a spedizioni rapide e illimitate, i migliori match della UEFA Champions League, film e serie TV in streaming e giochi completi per PC da scaricare e conservare.

Chiamate illimitate e GIGA senza limiti

Super Fibra non si ferma alla connessione domestica: include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, e regala ogni mese GIGA illimitati su tre SIM WINDTRE compatibili, attivi da subito anche nell’attesa dell’attivazione della linea fissa.

Attivazione gratuita e disponibilità online

L’intero processo di attivazione è semplice, veloce e gratuito. Basta verificare la copertura online e completare la richiesta. La fatturazione è chiara e senza costi nascosti, per garantire massima trasparenza e un’esperienza senza sorprese. L’offerta è attivabile solo online, con attivazione gratuita e la possibilità di verificare immediatamente la copertura. Una proposta Limited Edition che unisce connettività di ultima generazione, servizi premium e un canone competitivo e trasparente. Per conoscere l’offerta completa di WINDTRE Super Fibra clicca qui.



