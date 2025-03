Wine 10.3 migliora il supporto per gli appunti Wayland

Wine 10.3 è la nuova versione da poco rilasciata del noto emulatore per Linux con cui è possibile eseguire giochi e software Windows. Si tratta del terzo aggiornamento di manutenzione della serie 10.x che introduce diverse novità, tra cui il supporto per gli appunti con Wayland e molto altro.

Wine 10.3: supporto appunti per Wayland e altre migliorie

Oltre al supporto per gli appunti con Wayland, da tempo atteso da molto utenti Linux, l’aggiornamento di Wine 10.3 include anche il supporto iniziale per il decoder video Vulkan su WineD3D, permettendo futuri miglioramenti per le prestazioni con la riproduzione dei video nelle applicazioni basate su Direct3D.

Altri miglioramenti interessano la libreria Compiler-RT per le piattaforme ARM, in modo da renderne l’esecuzione dell’emulatore più robusta e affidabile, insieme a varie correzioni per C++ di Winelib, contribuendo a migliorare ulteriormente la compatibilità per quegli sviluppatori che hanno intenzione di trasferire applicazioni Windows sui sistemi UNIX.

Wine 10.3 va poi a sistemare diversi piccoli problemi con il Bluetooth, oltre a numerose altre correzioni per problemi che causavano crash in varie applicazioni e giochi.

In questa versione gli sviluppatori hanno poi risolto ulteriori 18 bug segnalati, migliorando la stabilità e la compatibilità di diverse applicazioni. Quelli più importanti riguardano Unreal Engine, dove viene corretta una specifica chiave di registro del runtime VC, permettendo avvii più rapidi e fluidi, oltre a un errore che causava problemi di avvio di Steam.exe, il quale a sua volta era anche la causa di blocchi successivi in Wine. Infine, viene risolto un problema di avvio su Quicken 2004 su Wine 10.2 Noble.

Come di consueto, tutte le informazioni sulle novità apportate a Wine 10.3 sono disponibili in dettaglio consultando la pagina dedicata all’annuncio di rilascio, mentre l’aggiornamento alla nuova versione può essere scaricato dalla pagina dedicata su GitHub. I pacchetti con i binari per le varie distribuzioni saranno invece disponibili a breve.