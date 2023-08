Wing consegna i prodotti Walmart con i droni

Wing ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Walmart per la consegna dei prodotti in Texas. La multinazionale statunitense userà i droni della sussidiaria di Alphabet per servire i cittadini che si trovano nelle vicinanze di due store nel Dallas-Fort Worth Metroplex.

Accordo tra Wing e Walmart

Mentre Amazon ha iniziato a testare il servizio Prime Air solo a fine 2022, i droni di Wing sono già operativi in Finlandia, Australia e Stati Uniti. Le richieste sono raddoppiate durante il lockdown dovuto alla pandemia COVID-19.

L’azienda californiana ha diversi partner che sfruttano il servizio. All’elenco si aggiunge ora Walmart, nota multinazionale che possiede l’omonima catena di ipermercati (noti anche come supercenter). Nelle prossime settimane sarà disponibile la consegna nella Dallas-Fort Worth Metroplex dei prodotti ordinati presso il supercenter di Frisco all’8555 di Preston Road. Un secondo store verrà aggiunto in seguito.

L’obiettivo di Wing e Walmart è raggiungere circa 60.000 abitazioni. I droni possono consegnare i prodotti fino ad un distanza di circa 6 miglia (circa 10 Km). I velivoli sono automatizzati, quindi non serve un pilota, ma gli operatori controllano le operazioni da remoto. Le consegne sono effettuate tra le 10:30 e le 18:30 per sei giorni della settimana (escluso il mercoledì). I clienti riceveranno i prodotti entro 30 minuti.

I residenti devono installare l’app Wing per Android o iOS e verificare se la loro zona è coperta dal servizio. I droni raggiungono una velocità massima di 65 mph (circa 105 Km/h) e possono trasportare diversi prodotti, anche quelli delicati, come un cartone di uova. Walmart utilizza i droni da circa due anni. Finora ha effettuato oltre 10.000 consegne da 36 store in sette stati.