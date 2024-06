WinGet e la gestione dei font su Windows

In un post su GitHub, Microsoft ha confermato l’intenzione di voler sperimentare la gestione dei font su Windows attraverso WinGet (Windows Package Manager). Nulla di ufficiale al momento, nessun lancio pianificato o dietro l’angolo, ma l’ipotesi è sul tavolo e la software house è alla ricerca di feedback in merito, per valutarne la fattibilità.

Windows gestirà i font con WinGet?

L’intervento è firmato da Demitrius Nelon, Product Manager di WinGet per il gruppo di Redmond. L’eventuale implementazione della novità non sarà cosa semplice, poiché i font devono necessariamente essere trattati con modalità differenti rispetto a quelle riservate alle applicazioni.

Il sistema operativo raccoglie tutti i font installati all’interno della cartella C:\Windows\Fonts . Per poterne gestire l’aggiunta, l’eliminazione e l’accesso da parte degli utenti, sarà necessario trovare le modalità corrette, soprattutto per quanto riguarda il loro eventuale aggiornamento a una nuova versione, che si tradurrebbe inevitabilmente nel download di più file.

Come già scritto, l’obiettivo di Nelon è al momento quello di raccogliere feedback dalla comunità open source e dagli sviluppatori, così da valutare la fattibilità del progetto. Non è detto che l’iniziativa arrivi mai a concretizzarsi, alcuni degli esperimenti messi in campo finiscono poi per essere abbandonati (e non sempre è un male).

Necessità o inutile complicazione?

Lo stesso Product Manager non nasconde le proprie perplessità. Racconta al sito Windows Latest di aver risposto con una risata a chi per primo gli ha sottoposto l’idea. Poi, in occasione della conferenza PowerShell, si è rivolto alla platea degli addetti ai lavori chiedendo se ci sono problemi legati alla gestione dei font nel sistema operativo e la risposta è stata affermativa. Da lì, la convinzione di poter migliorare le cose proprio affidandosi a WinGet.