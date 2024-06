Windows 11: queste funzionalità saranno rimosse

Sappiamo ormai da tempo che Microsoft ha deciso di eliminare da Windows 11 alcune funzionalità e applicazioni ritenute ormai obsolete: WordPad, ad esempio, che abbandonerà il sistema operativo dopo quasi 30 anni, ma anche Steps Recorder (psr.exe) introdotta all’epoca di W7. L’elenco dei rami secchi che la software house ha intenzione di tagliare (o dei quali si è già liberata) è in verità molto più lungo.

Non solo WordPad: le funzionalità rimosse da Windows 11

A renderlo noto è una pagina del supporto ufficiale aggiornata di recente e dedicata proprio alle caratteristiche deprecate. Se da una parte l’OS accoglie novità come Copilot o Recall (il focus sull’intelligenza artificiale sta profondamente cambiando la piattaforma), dall’altra dice addio a componenti ereditate dalle versioni passate.

Fa parte della lista anche Driver Verifier GUI (verifiergui.exe, rimarrà comunque accessibile da riga di comando). L’utility non è certo tra le più note, ma può essere d’aiuto per risolvere problemi legati ai driver, in caso di conflitti hardware o per intervenire in caso di anomalie come la comparsa della Blue Screen of Death.

A giugno saranno poi abbandonate tutte le versioni del protocollo di autenticazione NTLM (incluse LANMAN, NTLMv1 e NTLMv2) utilizzato nelle reti. Le sostituirà Negotiate.

Le pulizie in casa Windows 11 vanno avanti da mesi: ecco tutte le funzionalità rimosse dal sistema operativo nel corso dell’ultimo semestre.