WinGPT porta ChatGPT ai tempi di Windows 3.1

ChatGPT è ormai onnipresente, almeno sulle piattaforme moderne (sebbene ancora l’applicazione ufficiale per Android non sia stata rilasciata), ma qualcuno ha pensato a chi è fermo a Windows 3.1? Ok, nessuno sta più utilizzando il sistema operativo di Microsoft lanciato nell’ormai lontano 1992, almeno non nel quotidiano, ma l’introduzione all’articolo sembrava adatta per presentare un’iniziativa particolare come quella legata a WinGPT.

Hai un PC con Windows 3.1? Prova ChatGPT con WinGPT

Si tratta di un progetto amatoriale, un software scritto in C con l’API ufficiale di W3.1 e che si connette a quella ufficiale di OpenAI mediante lo standard TLS 1.3, togliendo così di mezzo la necessità di passare da una proxy machine con una piattaforma più recente per stabilire e mantenere attiva la comunicazione. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole dello sviluppatore, relative alle difficoltà incontrate nella realizzazione dell’interfaccia.

Ho realizzato la maggior parte dell’interfaccia utente direttamente in C. Ciò significa che ogni componente è stata costruita manualmente nel codice. Sono stato sorpreso dal fatto che il set di controlli standard disponibile per l’utilizzo in ogni programma di Windows 3.1 fosse incredibilmente limitato. Ci sono alcuni controlli che ci si aspetterebbe (pulsanti push, check box, pulsanti radio, campi modificabili), ma altri, inclusi quelli impiegati nel sistema operativo, non sono disponibili.

Come sottolineato dalla redazione del sito Neowin, a causa delle limitazioni relative alla gestione della memoria con le quali si doveva fare i conti all’epoca di Windows 3.1, lo strumento IA è in grado di fornire solo risposte brevi e senza tenere in considerazione l’intero contesto della conversazione.

Un esercizio di stile, insomma, che crea un filo diretto tra le innovazioni più avanzate emerse nell’ambito dell’intelligenza artificiale e gli albori del computing domestico. Per il download di WinGPT (su un PC con W3.1) e per conoscere maggiori informazioni a proposito di questa particolare iniziativa è possibile visitare il sito ufficiale.