ChatGPT su Android: quando uscirà l'applicazione?

Nella giornata di ieri, OpenAI ha annunciato la disponibilità dell’applicazione ufficiale iOS di ChatGPT, distribuita sulla piattaforma App Store e distribuita in download gratuito per iPhone e iPad, promettendo che quella Android arriverà presto, ma senza specificare una data di uscita precisa. Al momento, formulare una previsione non è possibile, ma la frase che chiude il post fa ben sperare.

Utenti Android, siete i prossimi! ChatGPT arriverà presto sui vostri dispositivi.

Quando uscirà l’app Android di ChatGPT?

Considerando la concorrenza che non ha alcuna intenzione di stare a guardare (a partire da Google Bard e le sue ultime evoluzioni) possiamo immaginare che non trascorrerà molto prima di vederla comparire nel catalogo di Google Play. L’organizzazione guidata da Sam Altman sa bene quanto sia fondamentale non adagiarsi sugli allori del successo e della notorietà fin qui ottenuti, continuando a investire sulle innovazioni da implementare e sul raggiungimento di una base utenti sempre più ampia.

L’app mobile per smartphone e tablet della mela morsicata include funzionalità come Whisper, il sistema di riconoscimento vocale dalla natura open source per inviare prompt con la voce, e la sincronizzazione delle conversazioni tra i device collegati all’account. Ovviamente, per chi ha scelto di mettere mano al portafogli e di sottoscrivere l’abbonamento Plus, ci sono il pieno accesso alle potenzialità di GPT-4 e attese inferiori per ottenere le risposte.

Ad ogni modo, l’accesso a ChatGPT su un dispositivo Android è possibile, anche senza il rilascio dell’applicazione ufficiale da parte di OpenAI: non bisogna far altro che aprire il browser e raggiungere l’indirizzo chat.openai.com, poi eseguire il login e iniziare così a interagire con il chatbot.

In merito a quella iOS per iPhone e iPad, va specificato che al momento è stata lanciata solo negli Stati Uniti. Arriverà in altri paesi entro le prossime settimane.