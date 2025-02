WinRAR migliora la privacy su Windows con la versione 7.10

È disponibile la nuova versione 7.10 di WinRAR, il più celebre software per la gestione degli archivi compressi nei formati ZIP e RAR. Tra i cambiamenti introdotto, uno in particolare agisce sui potenziali rischi legati alla privacy degli utenti. A scriverne per prima è stata la redazione di BleepingComputer.

WinRAR 7.10 e Mark of The Web

Il riferimento è all’opzione “Zone value only” aggiunta nella sezione “Security” tra le “Impostazioni”. Di fatto, consente di eliminare dal flusso di dati alternativo di Mark of The Web le informazioni che potrebbero essere considerate un pericolo. MoTW è un identificatore utilizzato da Windows per etichettare i file scaricati da Internet (da siti o email) come potenzialmente non sicuri.

Sebbene i campi aggiuntivi, come il percorso di download o l’indirizzo IP, possano aiutare a identificare l’origine di un file, possono rappresentare un problema per la privacy se il file è condiviso con altre persone.

Il metodo permette ai PC di controllare se il file è contrassegnato come potenzialmente pericoloso. Nell’eventualità, il software mostra un avviso all’utente, chiedendogli un’ulteriore autorizzazione prima di procedere con l’apertura. È impiegato, tra gli altri, anche dalle applicazioni del pacchetto Office, che in caso di alert mostrano il documento in modalità protetta (sola lettura con macro disabilitate).

Molti considerano lo stesso Mark of The Web un problema per la privacy, poiché l’identificatore porta con sé parecchie informazioni, inclusa la ZoneID da cui è stato scaricato, l’URL e, in alcuni casi, anche l’indirizzo IP dell’host. L’opzione “Zone value only” ha proprio il compito di impedire l’estrazione di questi dati aggiuntivi (ad esclusione di ZoneID), mitigando così l’impatto.

Il tema scuro e altre novità

Sono tante le novità introdotte dall’aggiornamento di WinRAR, come riportato nel changelog completo. Tra queste c’è anche il supporto al tema scuro, come visibile nello screenshot qui sotto.

Va precisato che, nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, la versione 7.10 è disponibile per il download solo in lingua inglese. La traduzione in italiano è ferma alla release 7.01.

Sulle pagine del sito ufficiale si legge che WinRAR vanta oltre 500 milioni di utenti nel mondo. Ad oggi, rimane uno dei programmi più noti tra quelli che ancora adottano la formula shareware, proponendo l’accesso completo a tutte le loro funzionalità per un periodo di tempo limitato (i primi 40 giorni), chiedendo poi un pagamento pari a 29,95 euro per continuare a farlo. In realtà, non sono stati implementati blocchi efficaci, tanto che l’effettiva gratuità del software è protagonista di numerosi meme.