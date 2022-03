Winter Big Bundle, che sconto! Solo 119$ invece di 1562$ per i Freelance

Creative Tim si lancia in una super offerta per il suo Winter Big Bundle: il pacchetto dedicato agli sviluppatori Front End e Back End è infatti in sconto dell’80% sul prezzo di listino. Il piano Freelancer, quello di partenza, può essere infatti acquistato per soli 119 dollari, contro i 1562 solitamente richiesti.

La stessa promozione è valida anche per i piani Startup (149 dollari invece di 2.506) e Company (199 dollari invece di 2.506). Vi basta scegliere quello più adatto alle vostre esigenze, in fondo alla pagina che elenca tutti i vantaggi del bundle.

Winter Big Bundle: perché approfittare di questa offerta dedicata agli sviluppatori di Web App

Il Winter Big Bundle è un mega pacchetto di strumento espressamente pensato per gli sviluppatori di applicazioni web con un focus incentrato sull’interfaccia utente, dashboard di amministrazione e template per i dispositivi mobile. Il pack permette di accedere ad oltre 102 prodotti Premium che è veramente impossibile elencare tutti, compatibili peraltro con numerose piattaforme.

Nel complesso, riferendoci al piano Freelancer, si ottengono:

102 tra Kit UI e dashboard

1 File di progetto

Utilizzo a vita

Licenze legate ad un utente

Supporto tecnico

6 mesi di aggiornamenti gratuiti

I piani successivi sono pensati per realtà più grandi, come quello Startup, che estende la licenza fino ad un massimo di 5 sviluppatori e garantisce aggiornamenti gratuiti per un anno. Ancora più ampia è la gamma di possibilità del pacchetto Company, che permette di creare progetti illimitati, licenza per un massimo di 20 sviluppatori, supporto prioritario e 12 mesi di update gratuiti.

Naturalmente, tutto dipende dalle vostre esigenze. Per approfittare della super offerta per assicurarvi il Winter Big Bundle di Creative Tim con l’80% di sconto non vi rimane che aprire la pagina ufficiale. I pagamenti possono essere effettuati con PayPal o con carta di credito Visa, Mastercard e American Express. Nel caso di noi europei, in fase di acquisto, è possibile inserire la propria partita IVA prima di completare l’operazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.