WinX DVD Ripper Platinum in grande offerta al 60% di sconto

Sono ancora numerose le persone che, nonostante l'avvento di chiavette USB e Hard Disk, fanno ancora ampiamente uso dei DVD. Se anche tu sei fra questi, non deve mancare nella tua libreria di software WinX DVD Ripper Platinum. Un programma veloce, facile ed efficiente che ti consente di effettuare backup e digitalizzare DVD in pochissimi click. Ancora non ce l'hai? Approfitta della promozione e acquista il piano Premium a soli 39,95 euro invece di 60,95 per il primo anno. L'abbonamento supporta fino a tre PC e – oltre alle funzionalità del software – comprende aggiornamenti gratuiti per un anno, servizio di supporto tecnico prioritario e canone a 29,95 euro dal secondo anno in poi.

WinX DVD Ripper Platinum è uno dei programmi più affidabili: scelto da più di 70 milioni di utenti dal 2009, consente una serie di utile funzioni. Nello specifico, come riporta il sito web ufficiale, il 12% degli utenti lo utilizza per riparare errori di riproduzione (che coinvolgono DVD crittografati, DVD Regionali, non funzionanti o masterizzati), il 19% invece lo sfrutta per effettuare backup di tutti i propri file e ricordi su DVD, mentre il 24% copia il contenuto dei DVD per riprodurli su dispositivi iOS, Android, Smart TV e PC, ed infine il 45% utilizza WinX DVD Ripper Platinum per contertire da DVD a MP4.

L'accelerazione hardware di livello 3 assicura prestazioni veloci e di alta qualità, per tutte le tipologie di DVD. In più, il software comprende un piccolo tool di editing video per aggiungere sottotitoli, ritagliare e unire clip, regolare il codec, la risoluzione o il frame rate. La media è di 3,6 milioni di DVD processati ogni anno da utenti di tutto il mondo: WinX è usato da professionisti, principianti, studenti e da chiunque preferisce affidarsi al supporto DVD. Il piano Premium è in offerta, ma affrettati perché sta per scadere: approfittane e a soli 39,95 euro per il primo anno (e 29,95 dal secondo in poi) acquista uno dei software per DVD più sicuri, affidabili e utilizzati dagli utenti.