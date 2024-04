Wireless e silenzioso: il MOUSE di HP perfetto costa 11€!

Per passare a un mouse senza fili non serve poi tanto, bastano 11,99€! Questo perché, grazie all’offerta Amazon, potrai far tuo il modello HP 280M, caratterizzato da click silenziosissimi e tante altre features!

Tutte le caratteristiche del mouse HP

Grazie alla tecnologia wireless a 2,4 GHz con dongle incluso e riponibile all’interno del mouse, potrai avere una connessione al top su qualsiasi dispositivo, senza che ci siano fili d’intralcio. Non ti basterà far altro che collegare il dongle alla porta USB del computer per iniziare subito a utilizzare il mouse, senza bisogno di installare alcun software.

Dotato della tecnologia HP Blue Optical, il mouse offre un movimento fluido e preciso del cursore. Il sensore ottico da 1000 DPI assicura un puntamento accurato. Con 3 pulsanti dotati di riduzione del rumore fino al 90%, i click diventano silenziosissimi.

Il design è, poi, ambidestro e si adatta perfettamente a qualsiasi mano. Non manca neanche la finitura in morbida gomma che garantisce una presa sicura e confortevole. Inoltre, le dimensioni compatte e leggere (11 x 7,1 x 4 cm) rendono il mouse facilmente trasportabile.

Infine, la batteria offre una durata fino a 18 mesi, garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità di ricarica. Aiuta anche la modalità di risparmio energetico che ottimizza l’autonomia, mentre l’indicatore LED di livello della batteria ti avvisa quando è il momento di sostituire le batterie.

Per salvaguardare ancora di più l’ambiente, HP offre un packaging eco-friendly realizzato in carta riciclata, riducendo così l’impatto ambientale.

Non farti scappare il magnifico mouse senza fili HP 280M a soli 11,99€ anziché il prezzo originale di 23,99€!