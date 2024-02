Wirex, la carta con il Cryptoback: richiedila (anche) a costo zero

Esiste un modo efficiente e sicuro per gestire le tue criptovalute e le tue stablecoin? la risposta è sì: con Wirex non solo avrai accesso a transazioni efficienti, ma potrai anche guadagnare fino all’8% di Cryptoback ogni volta che spendi e mantenere il controllo sulla sicurezza della tua carta. Puoi richiedere questa ottima carta di debito online e scegliere uno dei tre piani disponibili, fra cui uno a costo zero.

Guadagna con Wirex e ottieni vantaggi

Con Wirex, ogni volta che utilizzi la tua carta, puoi ottenere fino all’8% di Cryptoback su tutti gli acquisti effettuati. I tuoi premi Cryptoback saranno depositati istantaneamente nel tuo account Wirex, offrendoti un vantaggio tangibile su ogni transazione.

Ma quali altri vantaggi offre la carta? Con Wirex puoi effettuare prelievi ATM gratuiti fino a 200 dollari in tutto il mondo. Inoltre, non ci sono commissioni di cambio valuta estera. Oltre ai vantaggi di base, con la carta Wirex avrai accesso a offerte e sconti esclusivi, rendendo ogni tuo acquisto ancora più conveniente.

La carta può essere ordinata direttamente online, scegliendo uno dei tre piani disponibili – ognuno con caratteristiche e vantaggi differenti: Standard senza costi mensili, Premium a 9,99 euro al mese ed Elite a 29,99 euro mensili. A protezione del tuo denaro ci sono una serie di misure di sicurezza avanzate, fra cui la verifica a due fattori, il blocco istantaneo della carta e un sistema di sicurezza di classe mondiale.

L’app Wirex ti aiuterà a gestire la tua carta, tenere traccia dei tuoi pagamenti e ricevere notifiche istantanee per rimanere sempre aggiornato sulle tue transazioni. Infine, con Wirex hai la possibilità di scegliere tra carte fisiche e virtuali in base alle tue esigenze: le prime sono ideali per transazioni in negozio e prelievi di contanti, le seconde per acquisti online sicuri.

Con Wirex, hai tutto il necessario per gestire in modo efficiente le tue criptovalute e le tue stablecoin, senza rinunciare ai numerosi vantaggi e offerte esclusive. Richiedila online e scegli il piano che fa per te: se paghi in anticipo per l’intero anno, riceverai uno sconto del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.