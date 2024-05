Viabuy: la carta prepagata flessibile per le tue spese

Viabuy è l’opzione flessibile per i tuoi acquisti quotidiani, che ti consente di avere una carta prepagata MasterCard associata a un IBAN, facile da ricaricare e da gestire: la richiedi in pochi minuti online e la gestisci tramite la pratica app per smartphone.

Viabuy: la carta prepagata facile da gestire

Viabuy non ha requisiti per la richiesta: puoi richiedere la carta senza necessità di dimostrare reddito o controllo della solidità finanziaria. Con una quota di attivazione di 69,90€ e un canone di 1,65€ al mese, consente di prelevare presso tutti gli sportelli che aderiscono al circuito di pagamento MasterCard con una commissione di 5€.

Grazie all’IBAN dedicato, è possibile ricaricare la carta comodamente tramite bonifico con una commissione che corrisponde allo 0,9% dell’importo. La ricarica con altra carta ha invece un costo dell’1,75% dell’importo della cifra da inserire. In alternativa, è anche possibile utilizzare altri canali come SEPA, SOFORT, Giropay e altre opzioni. I trasferimenti diretti in entrata tramite altro conto Viabuy sono invece gratuiti.

Trattandosi di una carta prepagata MasterCard, beneficia di tutti i vantaggi offerti dal circuito di pagamento, quale la possibilità di acquistare ovunque nel mondo e un’elevata sicurezza durante tutte le transazioni eseguite: un codice univoco verrà inviato al dispositivo associato ogni qual volta verrà fatto un pagamento.

La prepagata di Viabuy non ha alcuno scoperto: quando acquisti puoi spendere soltanto la cifra presente nel saldo, senza rischiare di andare a debito. Inoltre, essendo emessa da un istituto di moneta elettronica con autorizzazione e regolamentazione europea, i tuoi soldi sono sempre al sicuro, anche con la garanzia Zero Liability che ti protegge dalle frodi.

Per aprirla ti basta avviare la procedura online dalla pagina dedicata, scegliere quindi il colore della carta e inserire i dati anagrafici richiesti. Una volta pagata la quota di emissione, la carta verrà spedita direttamente all’indirizzo che hai indicato il giorno lavorativo successivo.