Crédit Agricole: conto online a canone zero e carta Visa gratis

Lo sai che Crédit Agricole è al 1° posto tra le banche consigliate dai clienti? Oggi si contraddistingue perché è un conto online per ogni esigenza: oltre ad essere ideale anche per gli under 35, offre un gran numero di vantaggi. Scopriamoli insieme!

Con il Conto online Crédit Agricole puoi fare tutto da App e Home banking. Inoltre, più hai a disposizione un consulente di riferimento in filiale per ogni esigenza. Aprirlo è semplicissimo: bastano soli 5 passaggi. Selezioni la filiale, inserisci i tuoi dati anagrafici, completi il tuo profilo, ti identifichi con videoselfie o bonifico e firmi i contratti digitali!

Il canone è pari a zero per i primi 9 mesi ma puoi continuare ad usufruire di questo vantaggio azzerandolo se sei under 35 o se decidi di accrediti stipendio o pensione. Puoi anche azzerare il canone nel caso in cui tu abbia un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro o se hai un dossier titoli attivo.

I vantaggi Crédit Agricole non terminano qui: se apri il conto online entro il 30 maggio inserendo il codice promozionale “VISA”, sottoscrivi e utilizzi la carta di debito Crédit Agricole Visa puoi avere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon!

Banca a portata di App con Crédit Agricole

Lo sai che Crédit Agricole oggi è il gruppo bancario tra i più solidi al mondo in 47 paesi? Ecco perché oggi è la scelta preferita di tantissimi utenti.

Quale momento migliore se non questo per aprire il tuo conto online? Per te Home Banking e App gratuiti, bonifici SEPA online gratuiti, domiciliazioni bancarie gratuite, invio estratto conto e documento di sintesi periodico, online gratuito e molto altro. Per te, infatti, anche la carta di debito Visa è gratis per 24 mesi e poi paghi solamente 2 euro al mese. Che aspetti?

