So che hai già un mouse wireless, ma di certo non così

Quanto costa un buon mouse wireless, da tenere sulla scrivania o conservare sempre nella custodia del laptop, per quando ci si muove? Solo pochi euro su Amazon, approfittando dell'offerta lampo proposta oggi sul modello di WisFox che unisce un design compatto alle funzionalità che ti sto per descrivere.

Il mouse wireless di WisFox è l'occasione di oggi

Completamente libera dall'ingombro dei cavi, la periferica supporta le connessioni Bluetooth (3.0 e 5.0) e può comunicare con il dongle USB fornito in dotazione, così da controllare tre dispositivi in contemporanea: per passare dall'uno all'altro è sufficiente premere un pulsate, come si vede nell'immagine qui sotto. Ti servono altre informazioni? Le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Ha un sensore da 1.200 dpi è adatto anche ai mancini e compatibile con tutti i sistemi operativi. Quanto costa? Pochissimo, è acquistabile oggi al prezzo di soli 6,72 euro su Amazon. È un'offerta lampo: non perdere tempo, dura poche ore e il numero delle unità in promozione è limitato.